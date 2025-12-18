Путин отверг компромиссы и откровенно угрожает: CNN о том, как и почему Кремль снова срывает переговоры

Владимир Путин. / © Associated Press

Диктатор-президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что не пойдет на уступки в своих требованиях к Украине по отступлению от территорий, несмотря на стремление президента США Дональда Трампа к миру. Более того — «фюрер» пригрозил, что РФ захватит территорию силой, если это будет необходимо, вспомнив о «коренных причинах конфликта»

Об этом говорится в материале CNN.

На ежегодном совещании Министерства обороны диктатор нагло заявил, что если Украина и ее «иностранные покровители» откажутся участвовать в предметных переговорах, то Российская Федерация достигнет освобождения своих исторических земель военным путем. Кроме того, Путин упомянул регионы, требующие от Украины уступить, что является ключевым камнем преткновения в текущих мирных переговорах.

«Этот вопрос территории, а также гарантий безопасности для Украины, оказался сложным для решения во время мирных переговоров, что обнажило приоритеты Украины, Соединенных Штатов, Европы и России», — пишет CNN.

Россия незаконно аннексировала Донбасс, но не полностью его захватила. При нынешних темпах своего продвижения, свидетельствуют данные ISW, Москва не оккупирует весь регион до августа 2027 года. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает временно оккупированную часть восточной части Донецкой области юридически или фактически российской.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп довольно оптимистично смотрит на перспективу заключения мирного соглашения, заявив на этой неделе, что «сейчас мы ближе, чем были». Европейские союзники Украины более осторожны и стремятся к надежным гарантиям безопасности для страны.

Что примечательно, Путин пытался отметить эту разницу в своей речи. Россия «ведет диалог с США», но по его словам, содержательное взаимодействие с Европой относительно мира маловероятно при нынешнем руководстве.

«Маловероятно, что это возможно с нынешними политическими элитами, но, в любом случае, это будет неизбежно, поскольку мы продолжаем укрепляться. Если не с нынешними политиками, то когда сменятся нынешние элиты в Европе», — сказал он.

Вызывающие комментарии Путина прозвучали накануне ключевого саммита на этой неделе в Брюсселе, где европейские лидеры будут обсуждать, использовать ли замороженные российские активы для финансирования Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в своем выступлении перед Европарламентом отметила важность достижения соглашения, призвав континент взять на себя ответственность за собственную безопасность и продолжить финансирование обороны Украины от РФ.

«Нет более важного акта европейской обороны, чем поддержка обороны Украины. Следующие дни станут решающим шагом по ее обеспечению. От нас зависит, как мы будем финансировать борьбу Украины», — сказала фон дер Ляен.

На обсуждение вынесены два европейских предложения по финансированию Украины — одно основано на использовании замороженных активов, другое — на заимствованиях.

Напомним, обозреватель Bloomberg Марк Чемпион отмечает, что главная преграда на пути к компромиссу - это вопрос территорий. Эксперт убежден, что для Украины столь же сложной задачей, как и военные риски, связанные с отказом от важнейших оборонительных сооружений, является опасение сотен тысяч людей, которые до сих пор живут в этой части Донбасса или сбежали в безопасное место.

Напомним, ранее немецкое издание BILD писало о том, что после переговоров в Берлине Запад заговорил о конце войны в Украине. Политики считают, что сейчас он «ближе, чем когда-либо». В частности, такого же мнения придерживается президент США Дональд Трамп.