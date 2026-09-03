Путин отверг мир и выдвинул новое требование: шокирующие подробности

Владимир Путин. / © Associated Press

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«Фюрер» России Владимир Путин отверг заморозку начавшейся в Украине войны и в очередной раз поставил ультиматум по миру.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Новые заявления диктатора прозвучали во время его пресс-конференции 1 сентября. Он снова дерзко подтвердил нежелание Москвы заморозить нынешнюю линию фронта или участвовать в каких-либо содержательных мирных переговорах для прекращения войны.

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Аналитики подчеркивают: Путин заявил, что РФ не хочет «замораживать» войну вдоль нынешней линии фронта и согласится только на переговоры, наполненные «конкретным содержанием».

«Вероятно, Путин имел в виду соответствующие России условия и фактически подтверждают нежелание Кремля участвовать в любых переговорах, не отвечающих их требованиям», — говорится в отчете ISW.

Отмечается, что российские чиновники неоднократно сигнализировали о незаинтересованности Кремля в мирных переговорах и готовности продолжать вести войну в Украине, пока Киев не уступит непоколебимым требованиям Москвы.

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выдвинула Украине новый ультиматум для мира , но при этом дерзко добавила, мол, Россия готова к переговорам. По ее словам, условием заключения «надежного мирного плана» — то есть соглашение должно гарантировать, что Киев якобы больше не будет представлять угрозы для РФ, не должен быть «анти-Россией» и «тараном для Запада».

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В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной в Турции. Мол, Россия «сохраняет открытость». Вместо этого он лживо обвинил Киев в противоположном.

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