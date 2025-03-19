Путин отверг перемирие с Украиной, а Трамп назвал это победой: детали от Bloomberg

Диктатор-президент РФ Владимир Путин отказался предоставить президенту США Дональду Трампу 30-дневное прекращение огня в Украине, которого Вашингтон требовал на пути к прекращению трехлетнего конфликта. "Фюрер" согласился на прекращение атак на энергетические и инфраструктурные объекты.

Для президента США этого оказалось достаточно, пишет Bloomberg.

На первый взгляд, соглашение, достигнутое во время телефонного разговора Трампа и Путина, разочаровало американских чиновников. Ведь они настаивали на том, что единственным приемлемым результатом является прекращение боевых действий. Однако Кремль согласился лишь ограничить атаки на энергетическую инфраструктуру, требуя, чтобы Штаты и другие страны прекратили поток оружия и разведданных для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласится на такую идею при условии, что Белый дом выступит в роли посредника.

"Было обсуждено много элементов мирного договора. Этот процесс сейчас в полной силе. Мы надеемся выполнить свою работу ради человечества!", — заявил американский лидер в своем сообщении в социальной сети после разговора с "фюрером".

Bloomberg отмечает, что даже слабого прогресса в отношении громкого, но противоречивого предложения Трампа о прекращении огня может быть достаточно, чтобы заглушить критику о том, что он продает украинцев. Это может даже стать политической победой в то время, когда некоторые аналитики опасались, что Трамп может официально признать суверенитет России над украинским Крымом или пойти на другую уступку.

"Я ожидал худшего. То, чего мы сегодня не услышали, лучше, чем если бы услышали. Но мы должны четко осознавать: я думаю, что Владимир Путин не заинтересован в любом настоящем долгосрочном урегулировании, пока он остается у власти. Его целью все еще остается уничтожение Украины", — высказался в комментарии Bloomberg Television Европе.

Хотя в центре внимания во время телефонного разговора с Путиным была Украина, Трамп дал понять, что он также рассчитывает на более широкие геополитические и экономические выгоды от возобновления отношений с Россией.

Заявления США и РФ

"Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал. Это включает в себя огромные экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира", – говорится в сообщении Белого дома по итогам разговора.

Администрация Трампа также заявила, что оба лидера "широко" обсудили Ближний Восток "как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов", где США и Израиль ведут войну на несколько фронтов против поддерживаемых союзником России Ираном боевиков.

В заявлении Кремля о телефонном разговоре во вторник говорилось о том, что существует "широкий спектр сфер", в которых США и Россия могли бы сотрудничать, и что оба лидера обсудили "развитие взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике в будущем".

Впрочем, следующий большой вопрос состоит в том, будут ли европейские союзники видеть ситуацию так же, как Трамп. Пока они предполагают, что нет. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Великобритания и Европейский Союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия для ВСУ в преддверии возможного полного прекращения огня, а не об их прекращении, как того требует Москва.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сделал мощное заявление о приближении к миру. По его словам, переговорный процесс по завершению российской войны против Украины приблизил стороны к миру.

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