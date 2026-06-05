Путин отверг участие Европы в переговорах по Украине — Bloomberg

Владимир Путин / © Getty Images

Реклама

Президент РФ Владимир Путин выступил против того, чтобы европейские лидеры стали посредниками в переговорах по завершению войны России против Украины. Российский лидер настаивает на мирном соглашении, которое он якобы согласовал с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом пишет Bloomberg.

«Как Евросоюз или отдельные страны ЕС могут быть посредниками, когда они непосредственно помогают стране, с которой мы находимся в вооруженном конфликте? Посредничество предполагает нейтральность», — сказал он.

Реклама

Путин повторил, что договорился с Трампом о компромиссном мирном соглашении на саммите в Анкоридже в августе 2025 года. По его словам, страны ЕС могут присоединиться к завершению войны «не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти согласиться на компромиссы».

По данным Bloomberg, представители трех крупнейших экономик Европы — Германии, Франции и Великобритании — обсуждали возможные переговоры с участием России и Украины. Собеседники агентства, пожелавшие остаться анонимными, добавили, что этот вопрос также обсуждали с украинской стороной.

Напомним, президент Владимир Зеленский написал открытое письмо Путину и предложил встречу, чтобы закончить войну.

Об этом стало известно с сайта Офиса президента, где было опубликовано письмо.

Реклама

В нем украинский президент предлагает закончить войну и провести встречу с Путиным. По его словам, есть страны, которые готовы принять эту встречу, в частности, Швейцария, Турция, страны Арабского мира.

«Линия фронта сейчас — это линия, с которой должна начаться дипломатия», — написал Зеленский.

Президент предлагает формат предстоящей встречи по завершению войны: сначала Украина и Россия, затем другие участники — в первую очередь Европа и США для обеспечения безопасности.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путину отчитаются о письме позже. Также Песков повторил, что если Зеленский хочет встречи, он может приехать в Москву.

Реклама

Последний раунд трехсторонних переговоров между Киевом, Вашингтоном и Москвой прошел в швейцарской Женеве 26 февраля. Отдельное внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки Украины.

Новости партнеров