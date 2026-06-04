Путин ответил, готов ли пойти на соглашение с Украиной

Путин цинично заявил о готовности завершить войну «мирными средствами» / © Associated Press

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Российский диктатор Путин неожиданно заявил, что готов к переговорам и даже может рассмотреть компромиссы.

Заявление диктатора передают российские пропагандистские СМИ.

По словам глав «контроль России над Донбассом» и заключения соглашения с Украиной не противоречат друг другу.

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«Во-первых, одно другое не исключает — контролировать весь Донбасский регион и заключить „соглашение“ — не противоречит друг другу», — сказал Путин, отвечая на вопрос, хочет ли он контролировать весь Донбасс или готов ли заключить соглашение.

Также диктатор в который раз вспомнил о прошлогодних переговорах с Трампом на Аляске и заявил, что «готов пойти на компромиссы, оговоренные в Анкоридже». В то же время сразу уточнил, что нужно заставить, чтобы на них согласился Киев.

«Россия, безусловно, готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе Анкориджа», — добавил военный преступник.

Кроме того, Путин заявил, что украинская власть якобы не готова к прекращению войны из-за «внутриполитической ситуации».

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«Правящие круги в Киеве не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий, потому что у них не будет хороших перспектив удержать власть», — цинично заявил диктатор, который, по одной из версий, сам затеял войну, чтобы удержать власть и консолидировать россиян против «внешнего врага».

Отметим, что сегодня о переговорах на Аляске вспоминал приспешник Путина, глава МИД РФ Лавров. Он утверждал, что на встрече в Анкоридже 15 августа прошлого года Путин «принял предложения президента Трампа, касающиеся первоочередных шагов, позволяющих остановить боевые действия и начать переговоры по всем аспектам политического урегулирования».

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