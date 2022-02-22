Путин ответил, как далеко могут зайти российские войска на Донбассе

Путин ответил, как далеко могут зайти российские войска на Донбассе

Президент РФ сказал, что предусматривать конкретную канву возможных действий вообще невозможно.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о том, как далеко могут войска РФ после того, как официально зайдут на Донбасс.

Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции во вторник, 22 февраля.

"Я не сказал, что войска туда (на Донбасс – ред.) пойдут после нашей с вами встречи здесь. Второе – предусматривать конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, складывающейся на месте", – ответил Путин.

Российский президент также ответил на вопросы журналистов о том, можно ли оставаться на стороне добра, прибегая к военной силе.

"Что касается вопроса, нужно ли все решать силой, то почему вы считаете, что добро должно быть бессильным? Я так не считаю. Добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем выходить", – сказал Путин.

Напомним, вечером 22 февраля Совет Федерации России удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за границей.

В этот же вечер президент РФ заявил, что Россия будет оказывать военному помощь террористическим "ДНР" и "ЛНР".

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