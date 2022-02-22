Путин ответил, как далеко могут зайти российские войска на Донбассе

Президент РФ сказал, что предусматривать конкретную канву возможных действий вообще невозможно.
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о том, как далеко могут войска РФ после того, как официально зайдут на Донбасс.
Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции во вторник, 22 февраля.
"Я не сказал, что войска туда (на Донбасс – ред.) пойдут после нашей с вами встречи здесь. Второе – предусматривать конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, складывающейся на месте", – ответил Путин.
Российский президент также ответил на вопросы журналистов о том, можно ли оставаться на стороне добра, прибегая к военной силе.
"Что касается вопроса, нужно ли все решать силой, то почему вы считаете, что добро должно быть бессильным? Я так не считаю. Добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем выходить", – сказал Путин.
Напомним, вечером 22 февраля Совет Федерации России удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за границей.
В этот же вечер президент РФ заявил, что Россия будет оказывать военному помощь террористическим "ДНР" и "ЛНР".
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