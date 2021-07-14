Путин ответил на предложение Зеленского обсудить "Северный поток-2" на "Нормандии"

Обсудить российский газопровод "нормандской четверкой" предложил Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин исключил возможность обсуждения российского проекта "Северного потока-2" в рамках "нормандского формата", что ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава Кремля заявил в интервью российским пропагандистским СМИ.

Президент страны-агрессора Владимир Путин считает, что "нормандский формат" является политической площадкой и обсуждать там коммерческие проекты, как "Северный поток-2", невозможно.

"Нормандский формат или другие подобные форматы — это политические площадки для обсуждения ситуации в Украине. Это не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами как "Северный поток", "Северный поток-2" или транзит газа через Украину", — заявил Путин.

В то же время глава Кремля утверждает, что Россия не прекратит транзит газа через Украину и будет придерживаться своих обязательств и контракта даже после запуска проекта, который строится в обход Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство российского проекта "Северный поток-2" является оружием не только против Украины, но и против всей Европы в дальнейшем.

Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

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