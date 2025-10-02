Путин ответил на заявление Трампа о "бумажном тигре": как оправдывался

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент России Владимир Путин решительно отверг предположение, что Россию можно считать «бумажным тигром». Свой отказ от такого ярлыка он объяснил тем, что, по его словам, Кремль воюет не только с украинской армией, но фактически со всем блоком НАТО.

Об этом он заявил на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба Валдай.

«„Бумажный тигр“… Я же сказал, что Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а воюет практически со всеми странами НАТО», — заявил Путин.

Реклама

«Что тогда именно НАТО?»

Российский глава задал риторический вопрос, чтобы подчеркнуть самоуверенность своей армии:

«Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно чувствуем себя, это бумажный тигр? Что именно НАТО? Оно чем тогда есть?

Путин также отметил, что Вооруженные силы Украины получают от Запада оружие «сколько нужно, столько и поставляют», однако это, по его мнению, не мешает России «продвигаться».

Президент России добавил, что «очень спокойно» относится к таким критическим высказываниям и отклонил предложение подарить экспрезиденту США Дональду Трампу бумажное изделие в виде тигра.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу полномасштабной войны, которую Россия четвертый год подряд ведет против Украины. По словам Трампа, он прямо указал Путину на неэффективность его армии и подверг сомнению военную мощь России.

Трамп назвал «тупым» Дмитрия Медведева. Он заявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки вблизи России в ответ на агрессивные замечания скандального российского экспрезидента.