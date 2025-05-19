Путин ожидает от Трампа важнейшее решение: WSJ узнал план диктатора

Трамп и Путин / © Getty Images

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Президент России Владимир Путин намеренно затягивает переговоры по войне в Украине. Диктатор делает, очевидно, ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от поддержки Украины.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Путин ожидает, что это станет повторным этапом в войне и увеличит шансы Кремля на достижение максималистских целей.

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«Неоднократно заявляя о нелегитимности правительства Зеленского, Путин пошел бы на огромную уступку — и показался бы слабым — если бы встретился с Зеленским», — говорится в публикации.

В то же время возникает много вопросов к администрации США, где до сих пор не понимают, что Путин вовсе не заинтересован в прекращении войны.

«Путин стремится к тому, чтобы Трамп прекратил поставки оружия и важной разведывательной информации Украине, и российские войска получили возможность выйти за пределы своего медленного наступления и захватить больше украинской территории. С этой целью он продолжает переговоры в надежде, что Трамп, в конце концов, откажется от мирного урегулирования», — говорится в СМИ.

Трамп должен ясно дать понять Путину, что если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня и не откажется от своих требований, США продолжат оказывать Украине военную помощь, необходимую для защиты от российской агрессии.

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Ранее сообщалось, что сейчас многое зависит не от событий на поле боя, а от политических маневров вокруг президента США Дональда Трампа.

Как пишут СМИ, каждая из сторон пытается склонить Трампа на свою сторону. Европейские чиновники уже выражают скептицизм по поводу того, что Трампу удастся отстоять позицию единого Запада на переговорах с Путиным.