Путин озвучил ложь о "грязной бомбе" Украины и сделал еще ряд абсурдных заявлений

Российский диктатор нафантазировал бред о формировании в Украине черного рынка оружия.
Президент России Владимир Путин тоже озвучил ложь о "грязной бомбе" Украины, с помощью которой государство якобы планирует устроить провокацию и обвинить Москву.
Свои заявления Путин сделал на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ.
"Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую "грязную бомбу", — повторил пропагандистский тезис глава Кремля.
Путин также поделился своими выдумками о том, что в Украине якобы формируется какой-то черный рынок оружия. Диктатор выразил и вранье о том, что "есть риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного оружия".
Президент РФ, очевидно, решил не сдерживать воображения и озвучил бред о том, что Украину якобы превратили в "полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием". А еще Путину пригрезилась, что Украина "стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет".
Еще несколько заявлений Путина
"На наших глазах мир меняется и становится многополярным";
"Некоторые страны используют тактику шантажа и прямого устрашения на пространстве СНГ";
"США используют Украину как таран против России";
"Диверсия на "Северных потоках" – это уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры";
Фейк России о "грязной бомбе"
Российские пропагандисты придумали фейк о том, что Украина будто бы изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на собственной территории и обвинить в этом Москву. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принялся распространять эту ложь, звоня коллегам из едва ли не всех стран мира.
Однако выдумкам РФ о "грязной бомбе" Украины в мире не верят. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цель этого фейка – эскалация конфликта.
Россия придумала фейк о "грязной бомбе", чтобы таким ядерным шантажом добиться переговоров диктатора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Такое мнение высказал российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин.
А по мнению экс-командующего войсками США в Европе генерала Бена Годжеса, Россия придумала фейк о "грязной бомбе" для совершения операции под чужим флагом.
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