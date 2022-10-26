Путин озвучил ложь о "грязной бомбе" Украины и сделал еще ряд абсурдных заявлений

Президент России Владимир Путин тоже озвучил ложь о "грязной бомбе" Украины, с помощью которой государство якобы планирует устроить провокацию и обвинить Москву.

Свои заявления Путин сделал на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ.

"Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую "грязную бомбу", — повторил пропагандистский тезис глава Кремля.

Путин также поделился своими выдумками о том, что в Украине якобы формируется какой-то черный рынок оружия. Диктатор выразил и вранье о том, что "есть риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного оружия".

Президент РФ, очевидно, решил не сдерживать воображения и озвучил бред о том, что Украину якобы превратили в "полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием". А еще Путину пригрезилась, что Украина "стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет".

Еще несколько заявлений Путина

"На наших глазах мир меняется и становится многополярным";

"Некоторые страны используют тактику шантажа и прямого устрашения на пространстве СНГ";

"США используют Украину как таран против России";

"Диверсия на "Северных потоках" – это уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры";

Фейк России о "грязной бомбе"

Российские пропагандисты придумали фейк о том, что Украина будто бы изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на собственной территории и обвинить в этом Москву. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принялся распространять эту ложь, звоня коллегам из едва ли не всех стран мира.

Однако выдумкам РФ о "грязной бомбе" Украины в мире не верят. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цель этого фейка – эскалация конфликта.

Россия придумала фейк о "грязной бомбе", чтобы таким ядерным шантажом добиться переговоров диктатора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Такое мнение высказал российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин.

А по мнению экс-командующего войсками США в Европе генерала Бена Годжеса, Россия придумала фейк о "грязной бомбе" для совершения операции под чужим флагом.

Грязные игры Путина: что на самом деле включают в себя манипуляции "грязной бомбой"

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