- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2264
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин озвучил Трампу условия для завершения войны в Украине - Reuters
СМИ обнародовали детали предложений диктатора, которые он озвучил Дональду Трампу по окончании войны в Украине.
Президент России Владимир Путин после встречи на Аляске с Дональдом Трампом выдвинул свои требования по завершении войны в Украине.
Издание Reuters со ссылкой на ознакомленные с ситуацией источники обнародовало очерки российского предложения.
Речь идет, в частности, о территориальных уступках, запрете НАТО и государственном статусе русского языка.
Основные требования Путина:
прекращения огня до достижения всеобъемлющего соглашения точно не будет
Киев полностью выведет войска из Донецкой и Луганской областей
Россия заморозит линии фронта в Херсонской и Запорожской областях
возвращения под контроль Украины участков в Сумской и Харьковской областях
формальное признание суверенитета РФ над Крымом
отмена, по крайней мере, части санкций против России
Украине запрещено вступать в НАТО
Путин открыт для получения Украиной определенных гарантий безопасности
официальный статус русского языка в некоторых частях Украины или по всей Украине, а также право Русской православной церкви свободно действовать
Напомним, Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что война в Украине может быстро прекратиться, если президент Владимир Зеленский согласится отдать России весь регион Донбасса, включая территории, которые сейчас не контролируются Москвой.