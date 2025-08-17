Путин озвучил Трампу условия для завершения войны в Украине - Reuters

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент России Владимир Путин после встречи на Аляске с Дональдом Трампом выдвинул свои требования по завершении войны в Украине.

Издание Reuters со ссылкой на ознакомленные с ситуацией источники обнародовало очерки российского предложения.

Речь идет, в частности, о территориальных уступках, запрете НАТО и государственном статусе русского языка.

Реклама

Основные требования Путина:

прекращения огня до достижения всеобъемлющего соглашения точно не будет

Киев полностью выведет войска из Донецкой и Луганской областей

Россия заморозит линии фронта в Херсонской и Запорожской областях

возвращения под контроль Украины участков в Сумской и Харьковской областях

формальное признание суверенитета РФ над Крымом

отмена, по крайней мере, части санкций против России

Украине запрещено вступать в НАТО

Путин открыт для получения Украиной определенных гарантий безопасности

официальный статус русского языка в некоторых частях Украины или по всей Украине, а также право Русской православной церкви свободно действовать

Напомним, Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что война в Украине может быстро прекратиться, если президент Владимир Зеленский согласится отдать России весь регион Донбасса, включая территории, которые сейчас не контролируются Москвой.