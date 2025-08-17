ТСН в социальных сетях

Путин озвучил Трампу условия для завершения войны в Украине - Reuters

СМИ обнародовали детали предложений диктатора, которые он озвучил Дональду Трампу по окончании войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин после встречи на Аляске с Дональдом Трампом выдвинул свои требования по завершении войны в Украине.

Издание Reuters со ссылкой на ознакомленные с ситуацией источники обнародовало очерки российского предложения.

Речь идет, в частности, о территориальных уступках, запрете НАТО и государственном статусе русского языка.

Основные требования Путина:

  • прекращения огня до достижения всеобъемлющего соглашения точно не будет

  • Киев полностью выведет войска из Донецкой и Луганской областей

  • Россия заморозит линии фронта в Херсонской и Запорожской областях

  • возвращения под контроль Украины участков в Сумской и Харьковской областях

  • формальное признание суверенитета РФ над Крымом

  • отмена, по крайней мере, части санкций против России

  • Украине запрещено вступать в НАТО

  • Путин открыт для получения Украиной определенных гарантий безопасности

  • официальный статус русского языка в некоторых частях Украины или по всей Украине, а также право Русской православной церкви свободно действовать

Напомним, Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что война в Украине может быстро прекратиться, если президент Владимир Зеленский согласится отдать России весь регион Донбасса, включая территории, которые сейчас не контролируются Москвой.

