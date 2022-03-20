Путин панически боится революции в Москве, поэтому пытается "погасить огонь свободы в Украине" — Джонсон

Путин панически боится революции в Москве, поэтому пытается "погасить огонь свободы в Украине" — Джонсон

Британский премьер-министр сравнил вторжение РФ в Украину с действиями нацистов.

Путин находится в "полной панике" из-за угрозы революции в Москве, поэтому пытается "так жестоко погасить огонь свободы в Украине"

Об этом сказал премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает Sky News.

Осуждая "злостное и варварское нападение на невинных мирных жителей", британский премьер-министр сравнил вторжение РФ в Украину с действиями нацистов под руководством Адольфа Гитлера в 1940-х годах.

Джонсон также предупредил, что Путин не остановится в Украине, и в случае победы Кремля начнется "новая эра устрашения во всей Восточной Европе" и "зеленый свет для автократов во всем мире".

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