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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Путин паникует перед выборами в США: конгрессмен объяснил причину

По мнению американского законодателя, Кремль стремится добиться уступок от Украины до возможного изменения большинства в Конгрессе США.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Путин

Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин спешит достичь выгодной Москве договоренности по Украине, поскольку промежуточные выборы в США могут ограничить возможности Дональда Трампа влиять на политику поддержки Киева.

Такую оценку высказал конгрессмен-демократ от Калифорнии, член Комитета Палаты представителей по вооруженным силам Джордж Вайтсайдс в авторской колонке для The Hill .

По его прогнозу, республиканцы могут лишиться контроля над Палатой представителей по результатам голосования 3 ноября. Уайтсайдс считает, что это усилит возможности Конгресса противодействовать давлению на Украину после начала работы нового состава в январе.

Именно этим автор объясняет попытки Вашингтона и Москвы ускорить договоренности и склонить Киев к уступкам.

Особое внимание конгрессмен уделил украинским ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его мнению, эта кампания создает серьезные проблемы для Кремля, а стремление прекратить атаки свидетельствует об их эффективности.

Уайтсайдс подверг критике договоренность Трампа с Путиным о поставке российского дизельного горючего на американский и мировой рынки. Он считает, что подобный шаг обеспечивает Москве дополнительные доходы во время войны.

Автор также сослался на сообщение медиа об угрозах ограничить обмен разведданными с Украиной, возможно непредоставление предупреждений о российских ракетных ударах и ограничение работы терминалов Starshield. Эти действия он расценивает как инструменты принуждения Киева к уступкам.

По оценке Уайтсайдса, изменение большинства в Конгрессе может создать возможности для законодательной защиты обмена разведданными, многолетней военной помощи Украине и сохранения замороженных российских активов.

Конгрессмен призвал Украину и европейских союзников сохранять стойкость до конца года. Он убежден, что затяжная война против Украины со стабильным финансированием составит для Путина все большую проблему.

Следите за выборами в США вместе с TSN.ua уже 3 ноября.

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