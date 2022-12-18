Путин перед войной отказался встречаться с Зеленским и называл его "пособником нацизма" — NYT

Диктатор обиделся на санкции против своего кума Виктора Медведчука

Российский диктатор Владимир Путин в начале 2021 года отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал его "пособником нацистов" из-за санкций против кума главы Кремля Виктора Медведчука.

Об этом сообщает издание The New York Times.

В материале указывается, что санкции против Медведчука и закрытие его пропагандистских телеканалов "разбили все надежды Кремля".

Сообщается, что в октябре 2021 года во время встречи с израильским премьер-министром Нафтали Беннеттом он выразил свое недовольство.

По данным издания, премьер Израиля сообщил Путину, что Зеленский заинтересован во встрече лицом к лицу, на что Путин разразился гневом.

По словам источников издания, Путин заявил: "Мне нечего обсуждать с этим человеком".

А также добавил: "Что он за еврей? Он пособник нацизма".

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат Олег Царев, открыто поддержавший российское вторжение, признал, что план захвата Украины провалился.

Кроме того, мы ранее информировали, что в начале полномасштабного вторжения российская армия, оказывается, планировала взять Киев менее чем за сутки — через 18 часов.

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