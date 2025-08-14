Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о завершении войны

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Диктатор РФ Владимир Путин оценил усилия американского президента Дональда Трампа по прекращению войны.

Об этом российский фюрер на совещании перед саммитом на Аляске.

"Администрация Трампа прилагает энергичные усилия по прекращению боевых действий в Украине", - заявил Путин.

Реклама

Во время своей речи "фюрер" называл великую войну, которую сам и начал, "кризисом" и "конфликтом".

По его словам, Вашингтон также прилагает усилия, чтобы "выйти на договоренности, представляющие интерес для всех привлеченных сторон, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, и в мире в целом".

Напомним, помощник президента-диктатора РФ Юрий Ушаков назвал "центральную тему" саммита на Аляске. По его словам, переговоры охватят разные темы. Впрочем, главной темой встречи Путина и Трампа будет урегулирование украинского "кризиса" – так в РФ называют войну.

Ушаков также рассказал, что встреча Путина и Трампа сначала состоится тет-а-тет. Переговоры президентов в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5". Среди представителей РФ, в частности, будут министр иностранных дел Сергей Лавров и глава минобороны страны-агрессорки Андрей Белоусов.

Реклама