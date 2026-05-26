Путин передал Трампу сообщение по Украине на фоне ударов по Киеву

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава МИД России Сергей Лавров передал через него сообщение от президента РФ Владимира Путина для американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу в соцсети Х.

По словам Рубио, он уже передал Трампу послание от Путина, однако подробностей не разглашал.

Кроме того, госсекретарь США опроверг сообщения о якобы обращении Москвы к Вашингтону относительно эвакуации американских дипломатов из Киева. Он уточнил, что российская сторона лишь отметила, что столица Украины остается опасной для работы дипломатических миссий.

«Опасность всех этих войн заключается в том, что они могут привести к эскалации», — подчеркнул Рубио.

Говоря о недавних массированных российских атаках на Киев, он отметил, что такие удары в очередной раз демонстрируют необходимость скорейшего завершения войны.

«Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему эта война является ужасной. США готовы и настроены сделать все возможное, чтобы способствовать завершению этой войны«, — сказал госсекретарь.

Россия готовит новые удары по Киеву — что известно

Напомним, накануне пропагандистские медиа проинформировали, что Лавров во время телефонного разговора с Рубио заявил о намерении России начать «системные удары» по объектам в Киеве, которые Москва считает связанными с потребностями ВСУ.

В то же время в МИД России фактически анонсировали новую волну атак, заявив о переходе к «последовательному нанесению ударов» по предприятиям ВПК, командным пунктам и «центрам принятия решений» в Киеве. Российское ведомство призвало иностранцев как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

