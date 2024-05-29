"Путин переформировал свой режим": экс-сотрудник КГБ предупредил о военных бунтах

Как отметил Жирнов, обычно все диктаторские режимы заканчивают плохо именно изнутри.
После инаугурации президента России Владимира Путина в военно-политическом руководстве страны начались серьезные перемены. Резкие действия главы Кремля могут не понравиться генералитету.
Такое мнение экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов выразил "24 каналу".
Путин утверждает, что в Украине якобы нелегитимная власть. И это на фоне того, что он сам изменил Конституцию России, запрещавшую одному человеку быть в должности президентами более двух сроков. Однако, кажется, что российское общество не видит в этом ничего плохого.
"Еще в 2011-2013 годах была попытка свергнуть Путина, но она провалилась. Поэтому, как следствие, сидит этот человек уже 25 лет у власти и собирается сидеть до конца своей жизни, это точно. Не думаю, что народ в дальнейшем сможет его свергнуть. Но Путина могут убрать его же соратники. Учитывая все, это началось еще в прошлом году", – заметил Жирнов.
Речь идет о кратковременном и неудачном, но все же мятеже владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июне 2023 года.
"Тогда Путин очень испугался и убежал. Его не вышел защищать вообще никто. Медведев, Патрушев, Бортников – все сбежали, не было никого. А вот сейчас Путин затеял выгодную для нас перестройку в высших "мафиозных" кланах Министерства обороны. Похоже, там начнутся такие пертурбации, которые и смогут его свергнуть", – высказал мнение экс-сотрудник КГБ.
Он предположил, что это могут быть военные бунты, восстание спецслужб или других близких к Путину лиц.
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Последние изменения в российском военном руководстве действительно стали серьезными. Их называют едва ли не самыми большими за десятилетие.
"Путин сейчас переформировал свой режим, отстранив Шойгу и Патрушева. Патрушева – на пенсию, Шойгу – на место Патрушева, но это временно. А вот теперь сильно закрепился клан Чемезова, клан Ковальчуков и Тимченко, потому что их люди пришли в разные структуры", – рассказал Жирнов.
Как он отметил, затеянное в Минобороны и Генштабе РФ может испугать генералов. Речь идет о тех генералах, у которых есть вооруженные дивизии, куча украденных денег, за которые их могут посадить в любой момент.
"Все эти "грабители" в погонах могут устроить внутрирежимную пертурбацию. Обычно все диктаторские режимы заканчивают плохо именно изнутри", — подчеркнул экс-сотрудник КГБ.
Напомним, издание Politico ранее указало, что за последние два года было множество прогнозов, что дни Путина сочтены, что россияне обернутся против него или что он будет свергнут в результате переворота в Кремле. На самом же деле свергнуть Путина сможет только Украина своей победой в войне.
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