Путин "перемещает ядерные ракеты" к границе ЕС: оппозиция призывает Запад обратить внимание на Беларусь

Ядерное оружие / © ТСН.ua

Российский президент Владимир Путин якобы перемещает ядерные ракеты ближе к границам Европейского Союза через территорию Белоруссии.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление белорусской оппозиционерки.

По словам оппозиционного лидера Светланы Тихановской, Запад должен «внимательнее следить за происходящим в Беларуси». Она считает, что смещение ядерных возможностей туда значительно повышает риски безопасности стран ЕС.

Беларусь давно является ареной усиленного военного взаимодействия с Россией. Российские силы уже размещали в стране ракетные комплексы «Искандер-М», имеющие потенциал нести ядерные заряды, а переговоры по размещению тактического ядерного оружия в Минске ведутся, по меньшей мере, с 2023 года.

Эксперты и оппозиционные политики предупреждают, что такая тактика может являться попыткой Кремля стратегически запугать европейских партнеров и заставить западные столицы сместить внимание с войны в Украине на риски безопасности в восточной Европе.

Пока нет официального подтверждения со стороны Кремля или белорусских военных относительно перемещения ядерных ракет, и эти данные базируются на сообщениях оппозиции и иностранных СМИ.

Напомним, что 5 февраля 2026 официально прекратил действие договор New START — последний правовой «предохранитель», сдерживавший ядерные аппетиты Вашингтона и Москвы.

Это усугубило риск новой гонки вооружений между двумя крупнейшими ядерными державами мира на фоне роста глобальной нестабильности.