Путин "перемещает ядерные ракеты" к границе ЕС: оппозиция призывает Запад обратить внимание на Беларусь
По данным западных источников, Россия якобы опрокидывает ядерные возможности ближе к границам Евросоюза через Беларусь. Лидер белорусской оппозиции призвала Запад уделить больше внимания ситуации в стране.
Российский президент Владимир Путин якобы перемещает ядерные ракеты ближе к границам Европейского Союза через территорию Белоруссии.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление белорусской оппозиционерки.
По словам оппозиционного лидера Светланы Тихановской, Запад должен «внимательнее следить за происходящим в Беларуси». Она считает, что смещение ядерных возможностей туда значительно повышает риски безопасности стран ЕС.
Беларусь давно является ареной усиленного военного взаимодействия с Россией. Российские силы уже размещали в стране ракетные комплексы «Искандер-М», имеющие потенциал нести ядерные заряды, а переговоры по размещению тактического ядерного оружия в Минске ведутся, по меньшей мере, с 2023 года.
Эксперты и оппозиционные политики предупреждают, что такая тактика может являться попыткой Кремля стратегически запугать европейских партнеров и заставить западные столицы сместить внимание с войны в Украине на риски безопасности в восточной Европе.
Пока нет официального подтверждения со стороны Кремля или белорусских военных относительно перемещения ядерных ракет, и эти данные базируются на сообщениях оппозиции и иностранных СМИ.
Напомним, что 5 февраля 2026 официально прекратил действие договор New START — последний правовой «предохранитель», сдерживавший ядерные аппетиты Вашингтона и Москвы.
Это усугубило риск новой гонки вооружений между двумя крупнейшими ядерными державами мира на фоне роста глобальной нестабильности.