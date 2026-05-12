Путин "переобулся" и заговорил о конце войны в Украине: The Guardian назвал 5 причин изменения риторики

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин неожиданно заявил, что война в Украине может приближаться к завершению. Журналисты проанализировали пять ключевых факторов — от потерь на фронте до ударов по НПЗ — которые заставили диктатора изменить риторику.

Об этом говорится в статье The Guardian.

Путин 9 мая заявил, что война против Украины может «приближаться к завершению». Это заявление вызвало новую волну дискуссий о том, почему Кремль может быть заинтересован в завершении конфликта именно сейчас — на фоне изменений на фронте и общей ситуации вокруг войны.

Россия теряет инициативу на фронте

После провала украинского контрнаступления летом 2023 года российские войска постепенно продвигались вперед, захватывая новые территории. Хотя это наступление было медленным и сопровождалось большими потерями, создавалось впечатление, что Украина постепенно истощается. Однако сейчас эта тенденция начала меняться.

Возвращение Украиной контроля над Купянском в декабре стало неожиданностью даже для западных аналитиков, особенно учитывая то, что Москва еще за месяц до этого заявляла о полном захвате города. Дополнительным фактором стало решение, которое в феврале лишило российские силы доступа к спутниковому интернету Starlink, а также ограничение Россией использования Telegram — одного из главных средств связи на фронте. Это помогло Украине вернуть примерно 100 кв. миль территории в Запорожской области.

По информации Института изучения войны, в апреле Россия потеряла контроль над 45 кв. милями украинской территории. Это первый случай чистых территориальных потерь с августа 2024 года — времени неожиданной операции Украины в Курской области РФ. До этого в феврале и марте продвижение оккупантов было минимальным. Из-за этого сценарий «медленной победы» Москвы уже не кажется безальтернативным.

Потери врага могут превышать количество новобранцев

Украинская сторона заявляет, что в течение последних пяти месяцев российская армия ежемесячно теряет больше военных, чем способна мобилизовать или набрать по контракту. Хотя эти цифры сложно независимо проверить, оценки базируются на анализе боевых видеоматериалов.

По украинским данным, в марте и апреле вражеская армия теряла примерно 35 тыс. военных ежемесячно — большинство из-за атак беспилотников.

В то же время темпы набора в российскую армию в 2026 году снизились до 800 — 1000 человек в сутки, то есть примерно 24 — 30 тыс. в месяц. Об этом сообщил экономист Янис Клуге, который исследовал региональные бюджетные расходы России. Такие оценки совпадают с заявлением Дмитрия Медведева, который возглавляет комиссию по набору контрактников, о том, что за первый квартал службу согласились проходить «более 80 тысяч» человек.

Кроме того, пока нет признаков того, что Путин готов объявить новую масштабную мобилизацию после общественного недовольства, которое вызвала предыдущая волна призыва в сентябре 2022 года.

Удары по нефтяной инфраструктуре России

В начале 2026 года российская экономика начала демонстрировать признаки замедления, однако резкий скачок цен на нефть после удара президента США Дональда Трампа по Ирану частично улучшил ситуацию. Доходы России от нефтяного экспорта, которые остаются ключевым источником наполнения бюджета, в марте достигли 19 млрд долл. по сравнению с 9,8 млрд в феврале. По оценкам Киевской школы экономики, это стало самым высоким месячным показателем с осени 2023 года.

Впрочем, серия украинских атак дальнобойными ракетами и дронами по российским нефтяным терминалам в Приморске и Усть-Луге на Балтийском море — двух из 14 объектов, которые, по утверждению Украины, подверглись ударам в апреле — существенно ударила по объемам экспорта. Как отметил Сергей Вакуленко из Фонда Карнеги, суточный экспорт нефти сократился с 5,2 млн баррелей до 3,5 млн.

Пока высокие мировые цены на нефть позволяют России компенсировать эти потери, отмечает Вакуленко. Однако ситуация может быстро измениться в случае договоренностей между США и Ираном об открытии Ормузского пролива, что потенциально способно вызвать резкое удешевление нефти.

Украина укрепляет позиции в сфере ракетных и беспилотных технологий

На начальном этапе полномасштабной войны Украина в значительной степени полагалась на западное вооружение и военную поддержку. В Киеве большие ожидания связывали с истребителями F-16 и системами ПВО Patriot.

Со временем стало очевидно, что запасы западного оружия сокращаются, поэтому Украина начала активнее развивать собственные технологии и оборонное производство. Одним из подтверждений этого стали успешные атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, в частности три удара дронами за последние две недели по нефтеперерабатывающему заводу в Перми, который расположен примерно в 930 милях от линии фронта.

Появление на фронте весной более дешевых систем-перехватчиков дало Украине дополнительные возможности для борьбы с российскими ракетами на фоне дефицита ракет для Patriot. Украинская сторона сообщила, что комплексы перехвата, среди которых Sting от Wild Hornets, в марте уничтожили 33 тыс. беспилотников — это вдвое больше, чем месяцем ранее. Кроме того, технологии уже начали экспортировать в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, которые весной также подвергались атакам со стороны Ирана.

По данным материала, Россия даже опасалась возможного удара Украины по параду на Красной площади на выходных, из-за чего президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который разрешил проведение мероприятия.

Возможные попытки Путина снова привлечь внимание Белого дома

В последнее время Кремль все больше делает ставку на дипломатическое направление. Путин, вероятно, рассчитывает убедить Трампа надавить на Зеленского с требованием отказаться от остальной территории Донецкой области — в качестве компенсации за отсутствие значительных успехов России на фронте. Именно такую идею, по информации материала, Путин якобы озвучивал во время саммита на Аляске в августе 2025 года. Хотя Вашингтон рассматривал это предложение, Трамп не стал навязывать его Украине.

Несмотря на заявления главы Кремля о возможном завершении войны и обсуждение потенциальной роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника, признаков смягчения российских требований пока нет. На прошлой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что мирные переговоры невозможны до тех пор, пока Украина не оставит всю территорию Донетчины.

Сейчас внимание Трампа в значительной степени приковано к ситуации вокруг Ирана, однако Путин, похоже, стремится снова вернуть интерес Белого дома к российско-украинской войне — по крайней мере, с помощью новых заявлений и риторики.

Напомним, после того, как на мероприятиях к 9 мая Путин неожиданно намекнул на завершение войны, отойдя от привычных максималистских лозунгов, CNN отметило, что это может быть попыткой успокоить российское общество и элиты на фоне экономического давления, истощения ресурсов и потерь. Несмотря на изменение риторики Кремля и успешное использование Украиной дронов для сдерживания врага, аналитики считают заявления манипулятивными, поскольку реальных шагов к миру и компромиссам пока нет.

