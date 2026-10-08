Владимир Путин. / © Associated Press

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Последние технологические усовершенствования российских реактивных дронов «Герань» позволяют армии РФ концентрировать удары крылатыми и баллистическими ракетами по ограниченному количеству приоритетных целей, не затрачивая при этом значительно больше ракет.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Накануне несколько российских милблогеров заявили, что армия РФ изменила тактику: запускает массированные волны дронов и ракет, концентрируя их на ограниченном количестве целей, вместо одновременных ударов по многочисленным объектам на значительной территории.

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Аналитики отмечают, что российские силы часто используют концентрированные удары БпЛА и ракет, чтобы подавить локализованные украинские средства противовоздушной обороны и уничтожить городские центры.

В частности, один российский милблогер утверждал, что захватчики сосредоточили 30 крылатых ракет против Кременчуга в Полтавской области, а также Александрии и Светловодска в Кировоградской области во время пакета ударов 6-7 октября.

В свою очередь реактивные беспилотники «Герань» могут надежнее проникать через украинскую ПВО на большей оперативной глубине по сравнению с обычными БПЛА этого типа. Это частично позволяет России быстро эскалировать и концентрировать пакеты ударов крылатыми и баллистическими ракетами, запускаемыми несколькими волнами против приоритетных целей по всей Украине.

В ISW считают, что Россия, вероятно, использует эту новую схему, готовясь нанести удары по украинской энергетической инфраструктуре во время жесткой кампании этой зимой.

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Ведь, отмечают в Институте, преимущество РФ в реактивных БПЛА способствует все более концентрированной, жестокой и смертоносной тактике ударной кампании России, которая также все больше нагружает украинскую ПВО, ухудшает гражданскую и критическую инфраструктуру, делая жизнь гражданского населения в украинских городах невыносимой и ухудшающейся.

«Россия, вероятно, намерена использовать свою ударную зимнюю кампанию, чтобы попытаться сломать моральный дух украинцев и сделать их повседневную жизнь неприемлемой таким образом, чтобы Украина капитулировала перед требованиями Кремля. Хотя эта тактика не сработала в прошлом и вряд ли сработает этой зимой», — отмечают в отчете.

В то же время разработка, производство и закупка экономически эффективных контрмер против российских беспилотников с реактивным двигателем и малых крылатых ракет жизненно важны для усилий Украины по повышению адаптивности и устойчивости ее системы противовоздушной обороны к новым технологическим адаптациям РФ.

«Все более масштабные пакеты ударов россиян свидетельствуют о критической важности помощи Запада в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины как с помощью американских систем Patriot, которые могут эффективно противодействовать баллистическим ракетам, так и другим формам ПВО для создания диверсифицированной и хорошо оснащенной системы ПВО», — подытожили в ISW.

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Новая тактика ударов РФ — что известно

Ранее аналитики ISW предупреждали об опасном плане РФ, который касается ударов по мостам. В последнее время Москва усилила удары по переправам в крупных украинских городах. После Киева эта кампания распространилась и на Запорожье.

Кроме того, РФ начала избивать по энергетике раньше. А дже в ночь на 30 сентября был нанесен наиболее массированный комбинированный удар по энергетическим объектам с момента завершения предыдущего отопительного сезона.

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