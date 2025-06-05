Владимир Путин. / © Associated Press

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Прошло всего десять с тех пор, как президент США Дональд Трамп назвал диктатора РФ Владимира Путина "сумасшедшим" после серии атак на Украину. Теперь удары произошли в противоположном направлении, поэтому создается впечатление, что "фюрер" увидел возможность вернуть себе расположение Вашингтона.

Об этом говорится в материале Sky News.

Издание отмечает, что Кремль после разговора президентов нагло заявил, что она была сосредоточена на украинских атаках "на российских гражданских".

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До этого Путин обвинял Киев в том, что он "террористической организацией", комментируя атаки на объекты РФ. Речь идет о взрыве на автомагистральном мосту в Брянской области, где погибли семь человек, а десятки получили ранения после того, как переправа после обрушения упала на поезд.

Агрессорка Россия обвиняет Украину в этом событии, нагло обвиняет Киев в "терроре" и говорит о том, мол, украинским властям "совсем не нужен мир".

Авторы статьи подчеркивают, что эти заявления Москвы являются такими же сообщениями, которые говорила Украина о России на протяжении последних трех лет. Однако теперь Кремль полностью перешел в режим жертвы.

“Цель состоит в том, чтобы перевернуть ситуацию по Украине, выставить себя потерпевшей стороной и заставить Дональда Трампа поверить, что Россия имеет право ответить на атаку БпЛА на ее дальние бомбардировщики”, - отмечает Sky News.

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Эта тактика вполне могла сработать, констатирует издание. В частности, свидетельствовать об этом могут слова Трампа о том, что "Путин заявил, и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнее нападение на аэродромы".

"Пытался ли он (Трамп - Ред.) отговорить Путина от ответа? Мы этого не знаем, но, судя по всему, нет. Скорее всего, Трамп сам объявил об ответе России. Хотя Путин обсудил с Трампом атаку дронов, он до сих пор не прокомментировал ее публично. РФ хочет, чтобы ее считал жертвой. попадает на первые полосы газет", - констатирует автор материала.

Как сообщалось, 4 июня президент США Дональд Трамп побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, «разговор был хорошим», но это «не тот разговор, который приведет к миру».

Разговор "фюрера" с Трампом подтвердили и в Кремле. Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты не знали о планах Киева ударить по аэродромам РФ.

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Аналитики ISW считают, что Путин использовал разговор с Трампом против Украины, чтобы попытаться изобразить Киев как "нелегитимного партнера" по переговорам, который "не заинтересован в мире".

Дата публикации 22:16, 30.05.25 Количество просмотров 55 США надоело ждать и уже готовят санкции против России