Путин переводит Россию на военный режим мобилизации: ISW оценил подлинные цели Кремля

Мобилизация в России. / © Getty Images

Кремль продвигает усилия по принудительной мобилизации резервистов. По всей вероятности, их отправят для участия в боевых действиях в Украине. Сейчас Россия несет непропорционально высокий уровень потерь по сравнению с ее территориальными достижениями.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Президент-диктатор РФ Владимир Путин 30 декабря подписал указ, разрешающий развертывание резервистов в специальные учебные лагеря «для обеспечения защиты критически важных объектов, начиная с 2026 года».

Аналитики напоминают заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что РФ выполнила свой план на 2025 год по набору 406 тыс. военнослужащих. Впрочем, потери России составили 410 тыс. или больше человек. ISW отмечает, что в течение этого года российские войска понесли не менее 83 потерь на квадратный километр.

«ISW продолжает оценивать, что постоянные усилия Кремля по мобилизации резервистов для вероятного развертывания в Украине в будущем еще больше свидетельствуют о том, что Россия сталкивается с возрастающим давлением по поддержанию своих потребностей в формировании сил через установившуюся систему, которая использует высокие финансовые стимулы для набора добровольцев», — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что усилия Кремля по развертыванию резервистов в Украине являются рискованной политикой внутри страны.

Отметим, что 29 декабря Путин официально ввел в действие указ о призыве на 2026 год, который переведет цикл призыва в России от весеннего и осеннего, каждые два года, на единый круглогодичный цикл. РФ традиционно проводит цикл призыва весной и осенью ежегодно, когда призывники проходят 12 месяцев обязательной военной службы вне зоны активных боевых действий в Украине.

Новый указ, подписанный Путиным, официально переводит админпроцессы призыва на круглогодичный процесс, сохраняя активность российских военных вербовщиков в течение всего года. Аналитики отмечают, что эта реформа позволит Москве расширить свой военно-административный потенциал и позволит призвать большее количество призывников с большей гибкостью в любой момент года.

Указ Путина от 29 декабря определяет, что Россия будет призывать 261 тыс. человек на обязательную военную службу в течение 2026 года. В то же время, Министерство обороны России сообщило, что они призвали 135 тыс. военнослужащих на осенний цикл призыва в 2025 году, что свидетельствует о намерении России призвать примерно такое же количество призывников в 2026-м.

В ISW отмечают, что эти указы являются частью усилий Кремля по смягчению бюрократических препятствий, усложняющих усилия России по формированию войск во время масштабных обязательных призывов.

«Изменения в российской системе обработки личного состава, вероятно, имеют целью поддержать постоянные усилия по увеличению численности российских вооруженных сил и позволить России быстрее и эффективнее мобилизовать силы во время затяжной войны в Украине и возможной предстоящей войны против НАТО, хотя Кремль не мобилизует призывников на войну», — отмечают американские специалисты.

Напомним, 29 декабря Путин подписал указ о мобилизации в 2026 году. Согласно ему, ряды российской армии должны пополнить 261 тыс. новобранцев.

Уже на следующий день, 30 декабря, Путин подписал указ о направлении резервистов для защиты важных объектов. Он также поручил правительству определить перечень критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения, подлежащих защите.