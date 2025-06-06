Путин планирует оккупировать Украину по Днепру уже в 2026-м: в ОП сделали тревожное заявление

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российская Федерация планирует уже в 2026 году оккупировать всю территорию Украины по левому берегу реки Днепр.

Об этом в посольстве Украины в Вашингтоне во время встречи с репортерами заявил заместитель руководителя Офиса президента, полковник Павел Палиса, сообщает Politico .

Согласно данным украинской разведки, Кремль хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей осенью 2025 года, а также создать так называемую «буферную зону» вдоль границы.

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Впрочем, на следующий 2026 год у Кремля более амбициозные. По словам Палисы, "фюрер" Владимир Путин планирует оккупировать всю Украину восточнее реки Днепр, захватить Одессу и Николаев, отрезав Украину от Черного моря.

"К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне", - цитирует Politico Павла Палису.

В свою очередь, военные аналитики прогнозируют, что РФ усилит наступление летом. Однако оккупантам будет сложно поддерживать подобный темп до 2026 года. Эксперты указывают, что нет никаких признаков того, что Москва собирается остановить войну против Украины в ближайшее время.

Западные чиновники также неоднократно заявляли, что нет никаких признаков того, что Путин отказался от своих главных целей: навсегда привязать Украину к РФ и заключить соглашение с Западом, которое пересмотрело бы архитектуру безопасности в Европе.

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Территориальные амбиции РФ

Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что Путин не заинтересован в переговорах и скором завершении войны. Москва продолжает курс на ликвидацию суверенитета Украины. В ISW считают, что в Кремле публично признали - Россия стремится к "полному уничтожению" Украины.

Напомним, российская делегация во время переговоров в Стамбуле 16 мая угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области. Репортер The Economist Оливер Кэрролл заявил, что представители страны-агрессорки заявили, что Москва готова согласиться на прекращение огня — "только если Украина уйдет из четырех "анексированных" регионов, которые она даже не полностью контролирует".

Впоследствии депутат Госдумы России Виктор Соболев заявил о желании создать буферную зону, охватывающую шесть областей. Российский политик цинично назвал временно оккупированные Россией территории "новыми" русскими.

Руководитель комитета обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что Украина останется без Сум, Харькова, Одессы, Николаева, Запорожья и Днепра , если откажется от мирного урегулирования.

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Кроме того, от главы Глушковского района (Курщина) Павла Золотарева прозвучала идея захватить " как минимум Сумы " . По его словам, жители его района не могут "жить как на полуострове".

Дата публикации 12:11, 05.06.25 Количество просмотров 429 Путин готовит месть за самолеты! Трамп нарушил молчание, а Зеленский разозлился