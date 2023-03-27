Путин по-прежнему считает, что может победить Украину — ISW

Они направлены на полную победу в Украине, которую он, похоже, уверен, что сможет достичь со временем.

Об этом пишет ISW.

Путин, кажется, отвергает все больше распространяющуюся идею в западном дискурсе, что нынешние военные реалии требуют или поддерживают разрешение конфликта путем переговоров. Ни Украина, ни Запад не убедили его в том, что он должен рассмотреть возможность принять какое-либо нестандартное или компромиссное урегулирование. Путин же остается сосредоточенным на достижении своих начальных военных целей из-за длительного конфликта, в котором он побеждает, навязывая свою волю Украине силой, или сломав волю Украины после того, как Запад покинет Киев.

Многие успешные украинские контрнаступления пока недостаточны для того, чтобы убедить Путина вести переговоры на приемлемых условиях или создать военные условия на месте.

Последствия войн часто фактически определяются на поле боя в ходе переговоров, только подтверждающих военные реалии. Вероятно, у Путина есть один из таких примеров – Вторая мировая война в Европе.

Путин инициировал нынешнюю войну и является ключевым актером, который должен решить, что он не может достичь своих целей военной силой и вместо этого должен участвовать в переговорном разрешении конфликта, если война должна закончиться таким образом.

Но, по мнению аналитиков, война будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет верить, что он может навязать свою волю Украине, сражаясь или сломав волю украинцев воевать после того, как Запад покинет их.

Путин продолжает четко давать понять словами и делом, что он еще не пришел к такому выводу, несмотря на провал его больших военных усилий этой зимой. Его попытки заморозить Украину и Европу зимой до капитуляции закончились ничем, а российские зимне-весенние наступательные операции, которые должны были обезопасить границы Луганской и Донецкой областей, достигают кульминации.

Результаты этих усилий совершенно не впечатляют.

Военные блоггеры, российские, украинские и западные медиа полны обсуждений будущего украинского контрнаступления, относительно которого, кажется, единственный реальный вопрос состоит в том, когда и где он состоится.

Это был бы подходящий момент для Путина, чтобы заключить, что Россия не может навязать Украине свою волю силой и что он должен искать компромиссное урегулирование. Однако он явно не пришел к такому выводу.

Путин же удваивает свою приверженность преодолеть Украину в военной сфере и/или затянуть войну, мобилизуя оборонно-промышленную базу России и обновляя различные схемы криптомобилизации, чтобы создать новую боевую силу. Речь Путина 25 марта продолжила многомесячную попытку мобилизовать российскую военную промышленность для продолжительной войны.

Продолжение Путиным этих российских наступательных операций в нынешнем оперативном и стратегическом контексте является стратегическим преступлением. Он тратит ограниченную российскую боевую мощь в погоне за бессмысленными с точки зрения операций достижениями, а не устанавливает условия для получения и поражения украинского контрнаступления, которого все, кажется, ожидают в ближайшее время.

Однако упрямство Путина, который держится за эти наступательные операции, может иметь смысл в затяжном конфликте, в ходе которого поддержка Западом Украины уменьшается или прекращается.

Украинские силы должны показать, что они могут сделать то, что не могут российские силы, а именно, изменить реальность на месте военными действиями. Они должны еще больше нанести вред российской военной силе в Украине до точки, когда Путину и ближайшему окружению, поддерживающему его в этой войне, станет ясно, что российские вооруженные силы не могут надеяться улучшить исход войны путем продолжения боевых действий. Поэтому многие крупные украинские победы на оперативном уровне, вероятно, важны для создания любой перспективы урегулирования нынешнего конфликта путем переговоров или для того, чтобы заставить Путина принять неблагоприятные военные реалии при отсутствии официального урегулирования.

Есть основания ожидать, что украинские силы действительно могут добиться успехов путем контрнаступления.

Однако далеко не ясно, примет ли Путин когда-нибудь эти военные реалии. Он может решить продолжать борьбу с паузой или без нее столько, сколько нужно для достижения всех его целей. Его риторика и действия, а также его прошлые модели, безусловно, предполагают такую возможность. Поэтому урегулирование путем переговоров может оказаться недостижимым, поскольку Путин не согласится с реальностью того, что он фактически не может завоевать Украину.

Напомним, что российский диктатор Путин 21 февраля 2023 г. объявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заключенном из США.

А 24 марта он заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

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