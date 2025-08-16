Джон Болтон / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Путин вышел победителем после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает CNN.

«Трамп не проиграл, но Путин однозначно выиграл, Трамп ничего не получил, кроме встречи», — сказал Болтон.

Реклама

В то же время, по словам Болтона, Путин «значительно продвинулся в восстановлении отношений, что всегда было его главной целью».

Болтон заявил, что также российский диктатор избежал санкций, и ему не нужно прекращать огонь, чего хотел добиться Трамп.

«Зеленский не был проинформирован об этом до пресс-конференции. Это еще далеко не конец, но я бы сказал, что Путин достиг большинства того, к чему стремился. Трамп достиг очень мало», — подытожил Болтон.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров с диктатором Путиным, отметив, что полного взаимопонимания еще не достигнуто.

Реклама

Мы ранее информировали, что Путин после саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске назвал ситуацию в Украине «трагедией» и заговорил о мире.