"Путин победил": реакция Reuters на итоги переговоров на Аляске

Встреча Путина и Трампа на Аляске / © Associated Press

Во время личной встречи на Аляске президент США и России Дональд Трамп и Владимир Путин не смогли достичь никаких договоренностей по прекращению войны Москвы в Украине, хотя оба лидера назвали переговоры продуктивными.

Об этом пишет Reuters.

Издание подчеркнуло, что после трехчасовой встречи лидеры стран заявили прессе о достижении прогресса по неопределенным вопросам, при этом никаких подробностей они не предоставили и не ответили на вопросы репортеров.

«Мы добились определенного прогресса. Сделки нет, пока она не будет достигнута», — цитирует медиа президента США, стоявшего перед плакатом с надписью «Стремясь к миру».

Reuters отмечает, что, несмотря на то, что переговоры не привели к существенным шагам к прекращению огня в Украине, личная встреча с президентом США означала победу для Путина.

Самит на Аляске / © Associated Press

«Личная встреча с президентом США означала победу для Путина, которого игнорировали западные лидеры с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году», — подчеркнули в издании.

После саммита Трамп заявил журналистам, что воздержится от введения тарифов в Китай за покупку российской нефти после достижения прогресса в переговорах с Путиным.

«Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, что мне не нужно сейчас об этом думать. Возможно, мне придется об этом подумать через две недели или три недели или что-то такое, но нам не нужно думать об этом сейчас», — заявил президент США.

Reuters напоминает, что американский президент неоднократно угрожал санкциями против Москвы, однако пока не выполнил своих обещаний даже после того, как Путин проигнорировал установленный Трампом срок прекращения огня в начале июля.

Кроме того, в интервью Fox News Трамп намекнул на то, что теперь будет организована встреча между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой он также может присутствовать. Однако никаких подробностей на этот счет он не предоставил.

В свою очередь, Путин ранее не упоминал о встрече с Зеленским, общаясь с журналистами. В то же время он заявлял, что ожидает конструктивного восприятия переговоров между США и Россией от Украины и ее европейских союзников.

«Также Путин повторил давнюю позицию Москвы, что то, что Россия называет «первопричины конфликта», должны быть устранены для достижения длительного мира, что свидетельствует о том, что он продолжает сопротивляться прекращению огня», — отмечают журналисты издания.

В то же время, Reuters подчеркивает, что не было никакой немедленной реакции от Киева на первую встречу с начала войны Путина и президента США.

Красная дорожка для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский исключает передачу Москве любой территории, а также стремится к поддержке США гарантий безопасности.

Трамп заявил, что позвонит по телефону Зеленскому и лидерам НАТО, чтобы проинформировать их о переговорах на Аляске.

«Пока два лидера разговаривали, война бушевала, большинство восточных регионов Украины находились под угрозой воздушной тревоги. Губернаторы Ростовской и Брянской областей России сообщили, что некоторые из их территорий подверглись атакам украинских беспилотников», — отмечает Reuters.

Издание цитирует украинского нардепа Алексея Гончаренко, заявившего, что «Путин выиграл себе больше времени», при этом никаких договоренностей о прекращении огня в Украине не было достигнуто.

«Неоднозначное завершение саммита, за которым наблюдали за событиями, разительно контрастировало с великолепием и обстановкой, с которой он начался. Когда Путин прибыл на базу ВВС на Аляске, его ждала красная дорожка, где Трамп тепло поздравил Путина, пока над ним пролетали американские военные самолеты», — отметили журналисты.

Сейчас Международный уголовный суд разыскивает Владимира Путина за депортацию украинских детей, но Кремль исключает эти обвинения, при этом Россия и США не признают юрисдикцию этого суда.

Перед саммитом Путин намекнул на возможность заключения нового соглашения о контроле над ядерным оружием, которое, вероятно, хотел бы Дональд Трамп, однако неизвестно, обсуждали ли этот вопрос на встрече.

Надежды на Америку

Украинский президент, который не был приглашен на Аляску, и его европейские союзники опасались, что Трамп может «продать Украину» Путину, заморозив конфликт и признав (хотя и не официально) контроль России над частью территорий Украины.

В свою очередь Дональд Трамп пытался развеять такие опасения перед переговорами, заявив, что только Украина будет решать «вопросы территорий».

«Я здесь не для того чтобы вести переговоры от имени Украины, я здесь для того, чтобы посадить их за стол переговоров», — процитировало издание американского президента.

Издание отмечает, что Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине за 24 часа. Однако перед саммитом на Аляске он признал, что это оказалось более сложной задачей, чем он ожидал.

По его словам, если переговоры с Путиным пройдут хорошо, то организация трехстороннего саммита с Зеленским будет важнее его встречи с главой Кремля.

После завершения переговоров, Трамп завершил свое выступление обращением к Путину: «Благодарю вас, мы поговорим очень скоро и, вероятно, скоро встретимся», на что тот ответил: «В следующий раз в Москве».

Трамп отметил, что его могут критиковать, но он «возможно представляет, как это произойдет».

Ранее Зеленский в преддверии саммита заявлял, что встреча должна открыть путь к «справедливому миру» и трехсторонним переговорам с его участием, но добавил, что Россия продолжает вести войну.

«Пора прекратить войну, и Россия должна сделать необходимые шаги. Мы рассчитываем на Америку», — процитировало издание украинского президента.

Ранее ТСН.ua писал, как европейские политики отреагировали на заявления Путина во время саммита на Аляске.

