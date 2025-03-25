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Путин подарил Трампу новый портрет: появились детали

Путин подарил Трампу новый портрет: появились детали

Российский лидер Владимир Путин / Фото: Associated Press

Виткофф подтвердил, что новый портрет был доставлен из Москвы.

Президент США Дональд Трамп получил свой новый портрет от Владимира Путина. Картину не показали публично и она была передана как "личный подарок".

Об этом сообщило издание BBC.

Представитель Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что новый портрет был доставлен из Москвы и описал подарок как "красивый портрет" от "ведущего российского художника". По словам Уиткоффа, Трампа этот жест "явно тронул".

Уиткофф впервые рассказал о портрете Трампа, который Путин заказал, во время интервью с Такером Карлсоном. Спецпосланник объяснил, что не считает Путина "плохим человеком", поскольку тот, по его словам, молился за Трампа после покушения на него в прошлом году.

Напомним, ранее Трамп подверг критике предыдущий портрет, висевший в Капитолии штата Колорадо.

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