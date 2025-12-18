Виткофф / © Getty Images

Россияне заявили, что президент США Дональд Трамп попробует красную икру из Хабаровского края. Мол, презент американскому лидеру от РФ передал главный переговорщик Штатов Стив Уиткофф. \

Об этом пишут росСМИ.

По данным российской стороны, Виткофф передал американскому лидеру деликатес, которым РФ особенно гордятся.

«Красную икру, сделанную в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах, Виткофф попробовал на обеде в московском ресторане „Савва“ перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом. Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф увез Трампу», — пишут россияне.

