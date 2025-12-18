- Дата публикации
Категория
Политика
Путин подарил Трампу ящик красной икры — росСМИ
Как утверждают россияне, Виткофф передал Трампу ящик красной икры из России.
Россияне заявили, что президент США Дональд Трамп попробует красную икру из Хабаровского края. Мол, презент американскому лидеру от РФ передал главный переговорщик Штатов Стив Уиткофф. \
Об этом пишут росСМИ.
По данным российской стороны, Виткофф передал американскому лидеру деликатес, которым РФ особенно гордятся.
«Красную икру, сделанную в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах, Виткофф попробовал на обеде в московском ресторане „Савва“ перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом. Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф увез Трампу», — пишут россияне.
Ранее Путин сделал заявление о ядерном оружии РФ.
"Стратегические ядерные силы РФ сохранят основную роль в сдерживании агрессора и поддержании баланса сил в мире", - заявил Владимир Путин.