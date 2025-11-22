Путин поддержал план США: как Киев и ЕС могут сломать сценарий Кремля

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Мирный план США в нынешней редакции не учитывает реальный суверенитет Украины и не содержит никаких ограничений для России. Путин уже заявил о готовности поддержать именно этот вариант документа. Политолог предупреждает, что Киев и Европа должны действовать быстро, ведь временные рамки переговоров критически сжаты.

Об этом рассказал политолог Игорь Чаленко.

Проект мирного документа из США предусматривает ряд требований именно к Украине — от ограничения Вооруженных сил до фактического закрытия пути в НАТО. В то же время, никаких зеркальных требований к России документ не содержит.

Реклама

По словам эксперта, такой подход создает риски для будущей безопасности Украины, ведь Россия сохраняет свободу наращивания армии и готовить новое нападение.

Какие рычаги влияния имеет Европа

Европейские лидеры, как и партнеры по G7, выступили против пророссийской редакции плана. Одним из ключевых инструментов давления могут стать замороженные российские активы и создание коалиции желающих — объединение стран, готовых предоставить Украине реальные гарантии безопасности.

Также ЕС может ускорить принятие репарационного кредита, блокирующегося Бельгией, и найти способ обойти сопротивление Венгрии.

Российские требования по ограничению численности и вооружению украинской армии эксперты называют попыткой создать условия для нового нападения.

Реклама

В документе отсутствуют положения об ограничении РФ, которая продолжает наращивать военную мощь и сохраняет агрессивные намерения.

Несмотря на заявления о возможном «скоординированном военном ответе» США в случае нового вторжения РФ, эксперты отмечают: США не пойдут на прямое столкновение с Россией.

Фактические гарантии могут ограничиться только разведподдержкой и уже предоставляемой помощью.

Поэтому, по словам Чаленко, этот пункт плана декларативный и требует существенного пересмотра.

Реклама

Украинская стратегия: как изменить переговоры

Украина не может блокировать переговорный процесс, но должна наполнить его реальными механизмами защиты суверенитета.

Ключевая задача — четко определить «красные линии» и изменить асимметрию требований.

Европа и G7 могут стать важными союзниками, используя все доступные инструменты давления на Россию и США.

Напомним, план Трампа по 28 пунктам активно обсуждается США, однако его цель — скорее геополитическая игра с Россией и Китаем, чем реальные переговоры с Украиной. Документ предусматривает уступки Кремлю, включая запрет Украины в НАТО и возвращение России в G8, что вызывает беспокойство относительно национальных интересов Украины.