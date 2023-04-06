Путин поделился планами на захваченную часть Запорожской области

Президент России Владимир Путин озвучил свои планы на временно захваченные территории Запорожской области, хотя контрнаступление ВСУ – не за горами и не исключено, что вскоре оккупантам придется бежать оттуда.

Своими планами глава Кремля поделился на встрече с гауляйтером Запорожской области Евгением Балицким.

Так, последний рассказал Путину о проекте строительства поликлиники на временно захваченной территории Запорожья и сказал, что на это нужно около 7 млрд руб.

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Президент РФ не захотел слишком долго слушать гауляйтера и, перебив его, сказал, что поликлиники на захваченной части Запорожья будут лучше, чем в подконтрольных Украине городах региона.

"Я вас уверяю, эти медицинские учреждения будут на порядок лучше, чем в этих же областных городах. Они будут современными и будут предоставлять услуги, с полной уверенностью могу сказать, на самом высоком уровне. Специалистов будем готовить, и оборудование будет самое новое", – с уверенностью заявил Путин.

Напомним, что 6 апреля президент РФ проводит встречи с гауляйтерами Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Так, Путин дал указание как можно быстрее интегрировать временно захваченные территории Украины "в единое правовое пространство РФ". Он также приказал до 1 июня завершить на этих территориях создание подразделений российских правоохранительных органов и спецслужб для "борьбы с криминалом".

По оценкам американских аналитиков, Путин может создавать условия для репрессий на оккупированных территориях Украины, прикрываясь "угрозами терроризма".

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