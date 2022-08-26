Путин подготовит преемника и согласует его с элитой: аналитик о предполагаемом сценарии смены власти в Кремле

В ближайшее время российский диктатор Владимир Путин может уйти от дел.

Аналитик Алексей Ижак, руководитель отдела региональной политики Национального института стратегических исследований считает, произойти это может как по собственному Путину, так и под давлением российских элит.

Такое мнение Ижак высказал в интервью "Новому времени".

По его словам, наиболее вероятный сценарий смены власти в Российской Федерации может быть такой, как был при распаде Советского Союза: первоначально управляемая смена власти и политики, которая по ряду обстоятельств выйдет из-под контроля.

Ижак предполагает, что "фюрер" подготовит преемника, кандидатуру которого согласует такого человека с элитой.

"Потом возникнет такая ситуация, как, например, в современном Казахстане. Когда, казалось, идеально проведенный транзит с уходом патриарха завершится кризисом. Однако сейчас Россия ориентируется именно на такой сценарий, когда патриарх отходит от кресла президента, однако возглавляет Совет безопасности и обороны". и контролирует силовые структуры, еще и, вероятно, квоту в парламенте", — рассказал эксперт.

Впрочем, аналитик не исключает, что в РФ "может произойти нечто непредсказуемое". По его словам, система власти достаточно напряженная, а российская элита совершила много преступлений друг против друга.

"Там с 1990-х годов идет гражданская война, когда началось перераспределение активов и некоторые олигархи потеряли имущество (например, дело ЮКОС и Михаила Ходорковского). Кроме того, там происходил процесс постепенного выжимания определенных слоев общества и политических групп по политике. Дошло даже до политики покушений и убийств политических оппонентов Путина (в феврале 2015-го Бориса Немцова убили в центре Москвы), и в конце концов была попытка убить Алексея Навального, как представителя альтернативных элит.Все это означает, что в России не будет примирения, когда к власти придет преемник Путина "Все, кто "рвал" и получал активы, опираясь на гарантии безопасности от Путина, уже почувствуют, что такие гарантии тают и попытаются действовать независимо, как Рамзан Кадыров", — рассказал Алексей Ижак.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение о том, что диктатор Владимир Путин планирует нападение на новые территории Украины. Кремлевский "фюрер" хочет захватить всю территорию страны, как он это сделал с украинским Крымом в 2014-м.

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