Путин поднимает ядерные ставки и готовит ловушку для Украины: что задумал Кремль под "грязной бомбой"

В России заявляют о передаче ядерных компонентов для Украины — что стоит за заявлениями Кремля

Реклама

В России развернули масштабную дезинформационную кампанию, обвиняя Великобританию и Францию в якобы подготовке к передаче Украине ядерных компонентов. Несмотря на официальные опровержения со стороны Лондона, Парижа и Киева, Москва использует эти выдумки для усиления ядерного шантажа и запугивания западных союзников.

Эксперты убеждены, что за этой истерией стоит стремление России сорвать размещение иностранных военных миссий в Украине и оправдать дальнейшую милитаризацию собственного общества.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

В России заговорили о «ядерном вооружении Украины»

Служба внешней разведки России (СВР) придумала якобы подготовку Великобритании и Франции к передаче Украине ядерных компонентов. По версии врага, рассматривается схема, по которой такую помощь могут подать как якобы собственные украинские разработки.

«Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», — говорится в выдумках СВР России

Эту дезинформацию мгновенно использовал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, угрожая превентивными ядерными ударами не только по объектам в Украине, но и по странам-поставщикам.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, / © Associated Press

«Не может быть и тени сомнения в том, что России в таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям в Украине, которые представляют угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и в отношении стран-поставщиков, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией. Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация», — написал в Сети Медведев.

Реклама

Истерия россиян дошла аж до США. Представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, Москва намерена отдельно обсудить вопрос о вероятном появлении у Украины ядерного оружия с американской стороной.

«Мы специально об этом будем разговаривать с американцами», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Реакция Украины, Британии и Франции на заявления РФ о ядерном оружии

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления Кремля о якобы передаче Киеву ядерного оружия со стороны Великобритании и Франции.

Глава государства подчеркнул, что в Украине нет ядерного оружия, и это хорошо известно международному сообществу. Он подчеркнул, что Россия регулярно прибегает к таким информационным кампаниям в моменты, когда не достигает результатов на поле боя.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

«Обычно когда России не удается побеждать на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины. В Украине нет ядерного оружия, к сожалению, вы знаете все обстоятельства, когда его не стало», — сказал Зеленский.

Зеленский считает российские заявления о ядерном оружии элементом политического давления и подготовкой к будущим международным переговорам. По его мнению, такой шаг Москвы может быть реакцией на дискуссии в медиа о создании европейского «ядерного зонтика».

В то же время в правительстве Великобритании опровергли заявления РФ о якобы подготовке к передаче ядерного оружия Киеву. Представитель премьер-министра Кира Стармера отметил, что такие упреки являются полной неправдой и очередной попыткой Кремля отвлечь внимание мира от агрессии в Украине.

В свою очередь во Франции жестко ответили на упреки Кремляи назвали их абсолютно безосновательными. Представительница французского Министерства обороны Оливия Пенишу отметила, что Россия «часто прибегает к дезинформации», чтобы подорвать доверие к действиям Франции и ее партнеров в поддержку Украины.

Реклама

«Последняя попытка является ярким примером этого», — сказала Пенишу.

Кроме того, отреагировали на заявления Москвы о мифическом ядерном оружии для Украины в Китае. Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не имеет такой информации.

В Пекине заявили, что не располагают информацией о передаче Украине ядерных компонетов

Она подчеркнула принципиальную позицию КНР: ядерное оружие не может быть использовано, а ядерная война недопустима. Мао Нин также призвала к строгому соблюдению международных обязательств по нераспространению ядерного вооружения.

Какова цель новых фейков Кремля о ядерном оружии для Украины

В новом отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечается, что очередные упреки Службы внешней разведки РФ о якобы передаче Украине «грязной бомбы» Британией и Францией являются безосновательными.

Реклама

Аналитики убеждены, что Москва усиливает ядерную риторику, чтобы оправдать перед собственным населением четыре года провальной и дорогой войны. В ISW отмечают, что угрозы Дмитрия Медведева ударами по Украине и Западу имеют целью сорвать переговоры о гарантиях безопасности для Киева.

Москва усиливает ядерную риторику, чтобы оправдать перед собственным населением четыре года провальной и дорогой войны / © Associated Press

В то же время эксперты указывают на реальную опасность, подчеркивая, что Россия сама систематически атакует украинскую атомную инфраструктуру. Специалисты отмечают, что информационные вбросы могут быть подготовкой к провокации, в которой Кремль планирует обвинить Украину.

В ISW отмечают, что несмотря на агрессивные заявления, использование ядерного оружия Россией остается маловероятным, а подобные фейки нужны Путину только для подготовки к новой волне непопулярной мобилизации.

Ядерный шантаж России: действительно ли россияне смогут нанести удар

Политолог Вадим Денисенко убежден, что ожидать от россиян реального ядерного удара не стоит.

Реклама

«Россия снова пугает ядерным ударом, которого не будет. Заявление службы внешней разведки о передаче Украине ядерного оружия Британией и Францией — безусловно, идиотизм», — заявил он.

Эксперт считает, что ядерная риторика Кремля лишена реальных оснований и является сугубо инструментом информационного воздействия. Вадим Денисенко выделяет несколько целей таких вбросов:

отвлечение внимания от неудач на фронте,

создание манипулятивного фона для будущих переговоров;

попытка рассорить западных союзников.

Кроме того, по словам политолога, Москва пытается навязать миру собственные условия контроля над вооружением и оказывать психологическое давление на украинцев. Денисенко отмечает, что подобные атаки направлены на то, чтобы спровоцировать панику внутри Украины и дестабилизировать общество из-за страха ядерной войны.

Кремль пытается сорвать размещение иностранного контингента на территории Украины

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" рассказал, что очередной вброс российской разведки о якобы передаче Украине ядерного оружия является попыткой сорвать размещение западных военных контингентов на нашей территории. Он отметил, что хронология событий выдает страх Кремля перед иностранными миссиями.

Реклама

Мусиенко подчеркнул, что заявления Москвы появились сразу после новостей о готовности Британии и Франции направить в Украину свои подразделения для поддержки безопасности. По его словам ядерный шантаж РФ — это попытка надавить на Лондон и Париж, чтобы те отказались от развертывания своих сил.

Иностранные войска / © Associated Press

«В данном случае четко прослеживается тенденция, что это шантаж, угрозы Западу, мол, не стоит присылать свои войска ни при каких условиях, потому что Россия будет наносить по ним удары. Она это будет воспринимать как перемещение вымышленного ею ядерного оружия», — отметил Мусиенко.

По словам военного, такая истерическая реакция РФ свидетельствует о том, что оккупанты серьезно воспринимают перспективу появления западных войск в Украине и пытаются любой ценой сорвать их появление на украинской территории.

Путин готовит Россию к длительной войне

Кремлевский диктатор Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества в РФ, который там празднуют 23 февраля, назвал развитие ядерной триады «абсолютным приоритетом» Кремля. В то же время он отметил полную модернизацию войск.

Реклама

На фоне прекращения действия договора New START между РФ и США, диктатор фактически объявил курс на тотальную милитаризацию российского общества, назвав 2026-й «годом единства народов России».

Параллельно с воинственными заявлениями Москвы появляются данные о возможном перемещении ядерных ракет к границам ЕС через Беларусь, которые эксперты расценивают как попытку запугивания Запада.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев традиционно усилил риторику угрозами о «ядерной зиме». Специалисты отмечают, что мир вошел в период опасной ядерной неопределенности, ведь впервые за 50 лет контроль над количеством боеголовок США и России фактически отсутствует, что создает риски неконтролируемой гонки вооружений.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.