Путин подписал так называемые законы о ратификации договоров с "ЛДНР"

Путин подписал так называемые законы о ратификации договоров с "ЛДНР"

Соглашение заключено на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал так называемые "законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве" с террористическими группировками на Донбассе "ЛДНР".

Об этом говорится на сайте Кремля.

"Документы" вступают в силу со дня их официального опубликования. Соглашение заключено на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

В частности, Москва заявила, что сможет использовать военные базы и военную инфраструктуру в ОРДЛО. Также РФ будет "совместными усилиями" со своими марионетками охранять "границы ДНР". Таким образом Кремль хочет каким-то гибридным образом "легализировать" свое военное присутствие на оокупированном Донбассе.

Ранее Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР".

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

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