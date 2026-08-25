Путин подписал три секретных указа в день визита директора ЦРУ в Москву: что известно

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин подписал сразу три засекреченных указа на фоне неожиданного визита в Москву директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа.

Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на российский портал правовой информации.

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Путин подписал три секретных указа — что известно

На официальном ресурсе государства-агрессора обнародовали три открытых указа от 25 августа. Документы под номерами 608 и 609 касаются смены российского посла в Ираке, а указ №610 изменяет состав комиссий по делам людей с инвалидностью и ветеранов.

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Перед ними диктатор подписал указ №604 от 24 августа, разрешающий режимным властям отбирать под «временное управление» практически любые предприятия и объекты, если их владельцы не обеспечили надлежащую защиту от ударов БПЛА.

Указы под номерами 605, 606 и 607 из портала исчезли — их подписали, но решили полностью скрыть от общественности.

Указы Путина. / © The Moscow Times

Это первый визит главы ЦРУ в Москву с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. По данным The Wall Street Journal, руководитель разведки США мог лично предупредить диктатора, что Вашингтону известно о планах Кремля объявить новую мобилизацию и устроить провокацию против НАТО. В то же время, издание The iPaper предполагает, что визит связан с переговорами о новом обмене заключенными.

Параллельно в столицу РФ прибыл секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что пытается найти «точки соприкосновения» с агрессором.

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Визит директора ЦРУ и представителя Ватикана в Москву — последние новости

Напомним, что 25 августа в Москву на американском военном самолете неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее мы писали, что США предупредили Украину о визите своей делегации в РФ и якобы попросили временно остановить удары, пока поездка не завершится.

Также мы писали, что 24 августа в Москву прибыл представитель Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер.

После встречи с Сергеем Лавровым архиепископ Галлахер подчеркнул важность дипломатии и диалога. Он отметил, что четырехлетняя российско-украинская война продолжается, приводит к новым жертвам и еще больше осложняет будущее примирение.

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