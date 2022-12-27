Путин подписал указ в ответ на введение максимальной цены на российскую нефть: детали

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.
Новый указ Путина будет действовать до 1 июля 2023 года. Запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из РФ будет действовать с 1 февраля 2023 года.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Так, Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России странам, прописывающим в контрактах потолок цен. Кроме того, отныне будут запрещены поставки нефти иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.
Отмечается, что поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен, будут возможны "только на основании спецрешения президента РФ".
Напомним, ТСН.ua ранее писали о том, ударит ли ограничение цены по доходам России и финансированию войны против Украины.
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