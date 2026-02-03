Путин "подставил" Трампа: у Зеленского ждут реакции США на обстрел Украины 3 февраля

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк / © Associated Press

Реклама

В среду, 4 февраля, в Абу-Даби, ОАЭ, должен пройти очередной раунд переговоров между делегациями Украины и РФ, где к процессу могут присоединиться новые представители от США — Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Однако в Киеве отмечают: новые фамилии ничего не изменят, если Вашингтон будет игнорировать реальные действия Москвы.

Ситуацию с нарушением Россией обещания воздержаться от ударов по инфраструктуре прокомментировал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона "Единые новости".

«Репутационная договоренность»

Подоляк подчеркнул, что просьба о «тихой неделе» была не просто формальностью, а «личной репутационной договоренностью господина Трампа с субъектом Путиным».

Реклама

«Соединенным Штатам придется на это как-то реагировать, чтобы показать, что они действительно модерируют процесс. Потому что если есть договоренности на таком уровне… а Россия занимается вымораживанием людей в крупных агломерациях, то это вопрос доверия», — отметил советник председателя ОП.

Ультиматум перед Абу-Даби

По словам Подоляка, если США хотят добиться результата в Абу-Даби, они должны объективно оценивать действия РФ, а не только слова за столом переговоров.

«Измениться может все только при условии, что Соединенные Штаты… покажут, что они действительно модерируют процесс», — подчеркнул он.

На Банковой убеждены: если партнеры не отреагируют на нарушение такой базовой договоренности, как недельное прекращение огня по энергетике, то говорить о более глобальных соглашениях по завершению войны невозможно.

Реклама

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский завил, что массированная ракетная атака РФ 3 февраля является прямым нарушением договоренностей , достигнутых при посредничестве Трампа по недельному удержанию от ударов по инфраструктуре.