Владимир Путин / © Getty Images

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Президент государства-агрессора Владимир Путин подтвердил готовность России к прямым переговорам с Украиной.

Об этом он заявил во время переговоров со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом, передают российские пропагандисты агентства ТАСС.

Спикер российского президента Дмитрий Песков добавил, что переговоры могут состояться без каких-либо предварительных условий.

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Накануне, 25 апреля, спецпосланник президента США снова прибыл в Россию для встречи с Путиным. Это уже четвертый визит Уиткоффа в эту страну в качестве посланника американского лидера.

Как сообщил после встречи, продолжавшейся более 3 часов, помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, переговоры носили конструктивный характер и касались широкого круга вопросов, в том числе ситуации в Украине.

"Встреча Путина с Уиткоффом была очень конструктивной, длилась более трех часов, обсуждалось возможное возобновление прямых переговоров между РФ и Украиной", - сообщил Ушаков.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед вылетом на похороны Папы Римского Франциска в пятницу, 25 апреля, сделал новое заявление о мирном урегулировании войны, которое ведет Россия против Украины.