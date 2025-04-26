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Путин подтвердил готовность России к прямым переговорам с Украиной
Переговоры могут состояться без предварительных условий.
Президент государства-агрессора Владимир Путин подтвердил готовность России к прямым переговорам с Украиной.
Об этом он заявил во время переговоров со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом, передают российские пропагандисты агентства ТАСС.
Спикер российского президента Дмитрий Песков добавил, что переговоры могут состояться без каких-либо предварительных условий.
Накануне, 25 апреля, спецпосланник президента США снова прибыл в Россию для встречи с Путиным. Это уже четвертый визит Уиткоффа в эту страну в качестве посланника американского лидера.
Как сообщил после встречи, продолжавшейся более 3 часов, помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, переговоры носили конструктивный характер и касались широкого круга вопросов, в том числе ситуации в Украине.
"Встреча Путина с Уиткоффом была очень конструктивной, длилась более трех часов, обсуждалось возможное возобновление прямых переговоров между РФ и Украиной", - сообщил Ушаков.
Напомним, президент США Дональд Трамп перед вылетом на похороны Папы Римского Франциска в пятницу, 25 апреля, сделал новое заявление о мирном урегулировании войны, которое ведет Россия против Украины.