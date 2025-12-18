Путин подтвердил курс на войну к полному захвату Украины: ISW предупреждает об истинных намерениях Кремля

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор-президент Владимир Путин публично заявил о своей неизменной преданности максималистским военным целям в Украине — тем, ради которых Кремль начал полномасштабное вторжение в 2022 году. «Фюрер» исключает мирное соглашение, основанное на 28-пунктном американском плане.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), в котором анализируется выступление Путин на заседании коллегии Минобороны.

Заявления РФ о «военных целях»

Во время выступления фюрер дерзко заявил, что Москва «несомненно» достигнет своих военных целей в Украине. По его словам, РФ вроде бы предпочла использовать дипломатические средства для достижения своих военных целей и устранения якобы «коренных причин» войны. Также Путин подтвердил обязательство России достичь своих более широких территориальных целей — «освободить свои исторические земли» военными средствами, если Украина и Запад «откажутся участвовать в предметных переговорах».

В ISW отмечают, что диктатор и разные кремлевские чиновники неоднократно называли широкие просторы украинской территории за пределами четырех незаконно аннексировавших Россию областей «исторической» и «российской» территорией. В частности, в их высказываниях Одесса — это якобы «русский» город. Кроме того, в России часто обсуждали «Новороссию» — аморфный вымышленный регион на юге и востоке Украины, по словам Кремля, их «неотъемлемую часть» и охватывающий территорию за пределами пяти аннексированных регионов.

«Кремль неоднократно отклонял предложенные США и Украиной мирные планы, пытаясь переложить вину за отсутствие прогресса в переговорах на Киев. Заявление Путина о захвате „исторических“ территорий РФ, если Украина и Запад откажутся участвовать в переговорах, вероятно, направлена на то, чтобы возложить ответственность на продолжение продолжения. Украины, а не в Россию», — считают американские специалисты.

Отказ от мирного соглашения

В ISW считают, что заявления Путина продолжают демонстрировать, что он не будет удовлетворен мирным соглашением, основанным на предложенном президентом США Дональдом Трампом 28-точковом плане. Кремль публично и прямо не заявил, что примет ни его, ни какие-либо последующие версии, а скорее отклонил многие пункты плана за последние недели.

«Такие заявления Путина четко свидетельствуют о том, что Путин не намерен отказываться от максималистских целей в Украине и будет стремиться их достичь после какой-либо приостановки боевых действий на условиях, не отвечающих этим целям. Неоднократные заявления из Кремля ставят под сомнение готовность Путина принять даже эту рамку. безопасности Украины для долговечности любого соглашения», — отмечают американские аналитики.

Отметим, что 28-пунктный план США предусматривал отказ России от контролируемой ею территории за пределами оккупированного Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Впрочем, Путин и министр обороны Андрей Белоусов заявили, что Москва не будет удовлетворена этими линиями. Кроме того, они заявляли о якобы успехах их оккупационных войск и даже угрожали захватить всю Запорожскую область.

Отрицание гарантий безопасности

«Надежные гарантии безопасности для Украины важны для обеспечения того, чтобы любое будущее соглашение привело к устоявшемуся миру, но Кремль публично отвергает идею таких гарантий», — констатируют в ISW.

В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что их позиция относительно иностранных военных контингентов на территории Украины, хорошо известна, последовательна и четко. Мол, Россия не потерпит европейские гарантии безопасности с развертыванием войск в Украине.

Аналитики считают, что Кремль, вероятно, стремится к мирному соглашению без гарантий безопасности, чтобы создать условия для возобновления Россией агрессии против Украины в будущем, чтобы достичь максималистской военной цели Путина — получения полного эффективного контроля над Украиной.

Напомним, Путин заявил, мол, у России есть возможность наращивать темпы наступления во всех зонах так называемой «сво». Мол, сохраняется положительная динамика. По его словам, Москва добьется достижения своих целей военным путем, если Украина и ее зарубежные покровители откажутся от разговора.

Тем временем CNN отмечает, что своими новыми заявлениями Путин отверг компромиссы. Более того, «фюрер» пригрозил, что РФ захватит территорию силой, если это будет необходимо, вспомнив о «коренных причинах конфликта». В свою очередь президент США Дональд Трамп довольно оптимистично смотрит на перспективу заключения мирного соглашения, заявив на этой неделе, что «сейчас мы ближе, чем были».