Путин поговорил с Макроном: пресс-служба Кремля выпустила традиционные жалобы на Украину, а о Навальном решила умолчать

Путин поговорил с Макроном: пресс-служба Кремля выпустила традиционные жалобы на Украину, а о Навальном решила умолчать

Пресс-служба Кремля решила не сообщать, что Макрон призвал Путина освободить Навального и провести прозрачные выборы в Госдуму РФ.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном накануне своей встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Путин в очередной раз обвинил Украину в "обострении ситуации на Донбассе".

Как сообщил Елисейский дворец, телефонный разговор состоялся 19 августа и продолжалась полтора часа. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности ситуацию в Афганистане после прихода к власти талибов, выборы в Госдуму РФ, что пресс-служба Кремля решила замолчать. Макрон высказал пожелание, чтобы выборы в сентябре прошли в соответствии с критериями ОБСЕ.

Кроме этого, Макрон призвал Путина освободить осужденного оппозиционера Алексея Навального в соответствии с решением Европейского суда по правам человека. Впрочем, на сайте российского президента об этом не упоминается.

В то же время Путин в разговоре с Макроном поднял вопрос ситуации на Донбассе, в очередной раз отвергнув свою причастность к решению войны на Востоке Украины. Президент страны-агрессора "обратил внимание на деструктивные действия Киева" и обвинил украинскую власть в "целенаправленном обострении ситуации на линии соприкосновения и тиражировании провокационных законодательных инициатив, которые прямо противоречат Минским договоренностям".

Как отчитывается российская сторона, президенты договорились координировать усилия России и Франции в "нормандском формате". На сайте Елисейского дворца сообщают, что Макрон подтвердил готовность работать над выполнением Минских договоренностей, которые требуют приверженности всех сторон, в том числе и России.

Напомним, 20 августа, немецкий канцлер Ангела Меркель проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. А уже 22 августа Меркель посетит Украину с официальным визитом и встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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