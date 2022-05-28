Путин поговорил с Макроном и Шольцом о войне против Украины: подробности

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц 28 мая провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудили войну РФ против Украины.
Как сообщили в Кремле, Путин заявил, что российская сторона якобы готова возобновить переговоры с украинской. В сообщении также указано, что переговоры были приостановлены якобы по инициативе украинской делегации.
Путин также сказал Макрону с Шольцом, что видит опасность в том, что Украину "закачивают" западным оружием, ведь это "дестабилизирует ситуацию и обостряет гуманитарный кризис".
Российский диктатор также цинично заявил, что трудности со снабжением продовольствием – это следствие ошибочной политики Запада и антироссийских санкций. Путин традиционно заявил о требовании снять ограничения с России.
В то же время глава Кремля рассказал европейским лидерам, что РФ якобы готова искать способы беспрепятственного экспорта зерна, включая вывоз из черноморских портов.
Кроме того, Путин поделился с Макроном и Шольцом своими выдумками о том, как организована "работа по налаживанию мирной жизни" на Донбассе.
Напомним, 27 мая с Путиным разговаривал австрийский канцлер Карл Негаммер. После этого он сообщил, что президент России заверил, что между РФ и Украиной произойдет обмен пленными.
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