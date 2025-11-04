Путин похвастался ядерными ракетами "Буревестник" и "Посейдон": что заявил

Владимир Путин / © Getty Images

Российский лидер Владимир Путин в очередной раз похвастался новыми разработками вооружения, в том числе ракетами с ядерной установкой, намекнув на их демонстрацию НАТО.

Об этом Путин заявил на церемонии награждения разработчиков ракет «Буревестник» и «Посейдон», передают российские СМИ.

Глава Кремля заявил, что в ракетах «Посейдон» и «Буревестник» используются «только отечественные материалы». По его словам, на базе ядерной установки, как у «Буревестника», уже разрабатываются новые поколения вооружений. Путин цинично добавил, что эти технологии якобы помогут построить станцию на Луне. Российский диктатор также рассказал об инциденте в ходе испытаний. По его словам, в зоне проведения испытаний «Буревестника» 21 октября находился разведывательный корабль НАТО, Россия якобы не мешала его работе.

«Пусть посмотрят», — сказал Путин.

Кроме того, Путин сообщил, что РФ приступила к серийному производству ракетного комплекса «Орешник». В конце своего выступления Путин традиционно попытался возразить агрессивные намерения Москвы, заявив:

«Россия, как и все другие ядерные государства, развивает свой ядерный потенциал», — сказал Путин намекнув, что РФ никому не угрожает.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин также сделал заявление о новой ядерной ракете «Буревестник», назвав ее достижением российской науки.

Российская Федерация продолжает пугать мир своими возможностями применения ядерного оружия. В субботу, 1 ноября, при участии министра обороны РФ Андрея Белоусова была спущена на воду новейшая атомная подлодка «Хабаровск», которая будет носителем ядерных торпед «Посейдон».