Путин пока не будет увольнять Шойгу: в ISW назвали причину

В частности, аналитики обращают внимание на то, что президент РФ ценит лояльность, а Шойгу и Герасимов продемонстрировали ему свою преданность.

Президент России Владимир Путин пока не будет увольнять министра обороны Сергея Шойгу, чтобы это не выглядело, будто он выполняет требование владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Такую оценку дали аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 26 июня.

"Кремль, вероятно, пытается дать понять, что Шойгу пока сохранит свою позицию и что Путин не подвергнется попытке шантажа Пригожина", — указано в сообщении.

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Аналитики предполагают, что доказательством тому может быть то, что 26 июня Шойгу посетил определенный российский передовой командный пункт Западной группы войск в Украине. Это было его первое публичное появление министра обороны после марша Пригожина в Москву.

Напомним, ранее в Минобороны РФ информировали, что Западная группа войск действует на линии Купянск-Сватово в Харьковской и Луганской областях.

Так, во время своей поездки Шойгу встречался с командующим этой группой войск Евгением Никифоровым и дал ему задачу не допустить продвижения ВСУ на фронте.

В то же время, Шойгу не посещал штаб российских войск в Ростове-на-Дону после захвата города наемниками "Вагнера" и не связывался каким-либо иным образом с российскими силами на юге Украины после завершения мятежа Пригожина.

Российские "военкоры" продолжали спекулировать на теме смены военного командования РФ. В частности, они указывают, что на должность министра обороны вместо Шойгу может быть назначен губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Однако аналитики не верят, что Путин быстро проведет подобные ротации.

"Пока непонятно, заменит ли Кремль Шойгу и Герасимова, но маловероятно, что Кремль немедленно пойдет на такие радикальные изменения в командовании, поскольку это выглядело бы как уступки требованиям Пригожина. Ранее ISW уже сообщал, что Путин ценит лояльность, а Шойгу и Герасимов продемонстрировали свою преданность Путину", – резюмировали аналитики.

Поход Пригожина в Москву

Пригожин вместе с наемниками ЧВК "Вагнер" устроили однодневный бунт 24 июня, заявив о "походе на Москву". Причиной этого владелец компании называл якобы обстрел тыловых позиций "вагнеровцев" в Ростове, в чем обвинил регулярную российскую армию.

О завершении похода Пригожин объявил в тот же вечер, не дойдя 200 км до Москвы. Свои действия объяснил нежеланием проливать русскую кровь.

По данным источников в СМИ, в обмен на прекращение бунта в Кремле могли пообещать Пригожину уволить Шойгу и Герасимова. Однако спикер президента РФ Дмитрий Песков уверял, что такие кадровые изменения не были предметом переговоров.

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