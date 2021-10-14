Путин пока не решил, будет ли баллотироваться на следующий президентский строк в России

Путин пока не решил, будет ли баллотироваться на следующий президентский строк в России

Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок.

Президент России Владимир Путин ответил уклончиво на вопрос о преемнике. Мол, Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

"Что вы думаете о вашем преемнике, вы действительно хотите быть президентом, пока вам не будет 84?", - спросили российского президента.

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов ещё достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято", - сказал Путин.

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