"Путин пока сомневается": советник Байдена оценил намерения РФ напасть на Украину

Салливан считает, что в Кремле не было принято окончательное решение.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что российский президент Владимир Путин не принял решения о вторжении в Украину.

Об этом пишет Reuters.

Салливан сказал, что по последней оценке правительства США президент России Владимир Путин не принимал окончательное решение о вторжении в Украину, хотя сосредоточил десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной.

"Текущая оценка такова, что он еще не принял решение, поэтому никаких изменений с прошлой недели по этому поводу нет", — заявилСалливан.

Также он добавил, что "анализ, который представило разведывательное сообщество, указывает на то, что российское правительство серьезно рассматривает возможность нападения, хорошо обоснован".

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. В проекте есть несколько пунктов, которые касаются непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Впоследствии в Белом доме отреагировали на предложения России о начале переговоров по европейской безопасности. Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты видели договор и требования РФ и проводят консультации с партнерами Европы, без которых переговоры с Россией невозможны.

Как в США отреагировали на российский список требований касательно будущего Украины | Новости мира

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