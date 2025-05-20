Путин показал, что не нуждается в Трампе: США выходят из мирного процесса в Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Последние 10 дней стали ярким напоминанием о том, насколько мало президент России Владимир Путин нуждается в президенте США Дональде Трампе — или его одобрении. Возможно, американский лидер это окончательно понял, поэтому отступил от мирного урегулирования войны в Украине — важнейшего со времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в статье спецкорреспондента CNN по международной безопасности Ника Пейтона Уолша.

«Первопричины конфликта». Именно в этих словах — суть позиции Путина относительно того, что должно быть решено для достижения мира. Это произошло на фоне нескольких недель или даже месяцев растущего международного давления с призывами к немедленному и безусловному прекращению огня на 30 дней.

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«Не проявляя никакого беспокойства, Путин принял один из важнейших в своей карьере телефонных разговоров (с Трампом — ред.) в музыкальной школе на побережье Сочи — и снова вернулся к стартовой точке: к ложной версии о том, что эта война началась из-за слишком стремительного расширения НАТО», — говорится в статье.

США выходят из урегулирования войны в Украине?

За несколько часов до этого прозвучали несколько других, кардинально отличных слов.

«Это не наша война», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он снова озвучил громкое предупреждение: Соединенные Штаты могут полностью выйти из конфликта — и дипломатически, и финансово — если Россия не предпримет шагов в направлении мира, к которому она, очевидно, не стремится. Отказ Вашингтона — это именно то, чего Москва давно добивалась. Похоже, что для достижения этой «победы» Путину ничего не нужно делать, кроме как продолжать вести кровавую войну.

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Уже через считанные минуты после телефонного разговора с Путиным Трамп начал звучать как человек, который выходит из игры. Он просто заявил, что Россия и Украина должны говорить напрямую, «ведь только они могут это сделать». Трамп даже предположил, что Ватикан может стать местом таких переговоров. Автор статьи отмечает, что США, возможно, и не полностью вышли из процесса, но кажется, будто они ищут, кому бы передать инициативу.

У Трампа ограниченное влияние на Путина

Последние десять дней стали ярким напоминанием о том, насколько мало Путин нуждается в Трампе — или его одобрении. Корреспондент указал, что логика здесь проста.

На протяжении всей полномасштабной войны российская пропаганда навязывала своей аудитории мысль, что борьба идет не только с Украиной, но и со всем НАТО, включая США.

«Президентство Трампа открыло для Кремля небольшое окно возможностей: шанс договориться на более выгодных условиях или ослабить санкционное давление. Но это не изменило главной идеи Кремля: война является экзистенциальной, она о восстановлении доминирования России на постсоветском пространстве. Настолько большая цена уже заплачена — в виде потерь и жертв — что слабый результат может поставить под сомнение политическое выживание действующего российского руководства. Эту войну Кремль не может позволить себе проиграть», — говорится в материале.

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Как выразился автор публикации, нынешнее ограниченное влияние США на Россию видно даже из космоса. Да, Вашингтон может усилить санкционное давление, но это создаст новую волну напряжения в отношениях с глобальными игроками, с которыми США только что улучшили диалог. С другой стороны, если Вашингтон ослабит санкции, надеясь привлечь Москву к переговорам, это разозлит европейских союзников и вряд ли сработает без их поддержки.

Любые серьезные действия против России означали бы, что Трамп заходит в конфликт глубже, чем его предшественник Джо Байден. А это не соответствует геополитическому курсу MAGA. Это приведет к еще большей втянутости США в войну, которая не имеет четкого завершения, пока одна из сторон не проиграет или в ней не сменится руководство.

Перспектива Украины мрачная

Перспектива Украины в 2025 году выглядит мрачно. Но главный принцип европейской политики оставался неизменным даже среди ужасных альтернатив: только единое и сплоченное НАТО могло заставить РФ уменьшить аппетиты. Российские экономика, резервы, человеческие ресурсы или военная техника могут сломаться — достаточно слабости в одном компоненте, чтобы военная машина остановилась. Выбора у Европы почти нет. А у Украины — нет совсем.

Трамп считает, что у него выбор есть. С точки зрения бизнесмена, он не видит смысла в долговременной «инвестиции» в конфликт с врагом, с которым лучше было бы договориться. Такой подход никогда не приведет к выгодной сделке. Путин ничего не покупает — он захватывает. А Трамп ничего не продает, кроме поддержки традиционных союзников США. Невозможно, чтобы Путин и Трамп одновременно победили и сохранили свое реноме.

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Отмечается, что американское лидерство десятилетиями опиралось не на «выгодные мелкие сделки», а на щедрую помощь союзникам, мягкую силу и военное доминирование. Это сделало США крупнейшей экономикой в мире и владельцем самой крепкой валюты. Это и была «сделка века».

«Но Трамп видит роль Америки меньшей. И вполне возможно, что именно сейчас он окончательно понял: Путин не хочет ни его дружбы, ни его одобрения — и поэтому отступил. Если это так, то и Соединенные Штаты сделали шаг назад — от десятилетий лидерства — признав ограничение собственного влияния и сил. А важнейшее мирное урегулирование со времен Второй мировой войны теперь оказалось в руках… Ватикана», — резюмировал автор статьи.

Напомним, после телефонного разговора с Путиным 19 мая Трамп заявил, что готов отступить от переговоров между Украиной и Россией по урегулированию войны, если не будет достигнут прогресс.

Президент США также написал в своей соцсети, что Киев и Москва «немедленно начнут переговоры» о прекращении огня

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По оценкам издания The Telegraph, разговор Трампа с Путиным не принес никакого прорыва. Эта беседа должна была стать проверкой серьезности настроенности России прекратить войну.