Путин показал свое безрассудство, поэтому от него можно ожидать непредсказуемых ситуаций, — посол США в НАТО

Россия не смогла добиться своих целей после начала войны, но это может не остановить Путина

Россия остается одной из главных угроз НАТО, несмотря на то, что в долгосрочной перспективе Альянс намерен сдерживать Китай.

Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит, сообщает Голос Америки.

Она отметила, что российская агрессия против Украины показала, что современное руководство Кремля действует иррационально.

Смит отметила, что Россия не смогла достичь своих целей после начала войны, но российский диктатор Владимир Путин не всегда согласовывает свои стратегические цели и намерения с возможностями.

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"Он показал нам, что он достаточно безрассуден и непредсказуем, и поэтому я считаю, что мы должны быть готовы к любым непредсказуемым ситуациям. Поэтому Соединенные Штаты, и я думаю, что в НАТО, мы верим, что мы не должны делать поспешных выводов, что как-то это не заслуживает всего нашего внимания сейчас", — сказала посол.

Смит призвала внимательно следить за изменениями в России в ближайшие годы, несмотря на растущую угрозу в Тихом и Индийском океанах.

Она добавила, что помощь Украине уже стала более слаженной и координированной между партнерами, поэтому имеет все шансы обеспечить ВСУ всем необходимым для защиты Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что генсек НАТО и глава МИД Нидерландов обсудили усиление поставок оружия Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что

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