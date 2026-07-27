Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Владимир Путин использовал празднование Дня Военно-морского флота, чтобы еще раз продемонстрировать силу российской армии, а также продвинуть территориальные претензии, выходящие за пределы войны против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают: Путин заявил, что ВМС страны-агрессора играют жизненно важную роль в достижении военных целей в Украине и являются ключевым элементом в обеспечении глобальной безопасности России.

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Путин дерзко подчеркнул, что Земля Франца-Иосифа — это российский архипелаг — совокупность островов, населенных исключительно военнослужащими. По его словам, Москва начала возобновлять присутствие там в ответ на внешнюю милитаризацию и соперничество с РФ в Арктике.

Кроме того, кремлевский фюрер цинично заявил, что Москва намерена защищать свои интересы на Северном морском пути, поскольку он проходит в значительной степени через российские территориальные воды. Мол, Россия также обеспечит безопасность Калининграда всеми доступными средствами при любой угрозе.

«Упоминания Путина об этих небольших арктических островах и российских претензиях на Северный морской путь являются частью постоянных усилий Кремля по демонстрации силы РФ по всему миру, одновременно усиливая территориальные претензии за пределами Украины», — заключают в ISW.

Напомним, Путин пригрозил, что «Украина рано или поздно потеряет свои западные земли». Мол, РФ была «единственным гарантом» ее территориальной целостности. Он дерзко заявил, что Киев «объявил Москву врагом». Якобы именно поэтому западные регионы рано или поздно вернутся в Польшу, Венгрию и Румынию.

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В то же время, «фюрер» на фоне провалов его оккупационного войска на фронте снова требует капитуляции Украины и отказывается от каких-либо территориальных уступок, которые могли бы быть частью мирного предложения.

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