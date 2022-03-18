Путин получает неполную информацию от своего окружения о войне в Украине — российский оппозиционер

Путин получает неполную информацию от своего окружения о войне в Украине — российский оппозиционер

По его словам, данные у Путина как минимум неполные.

Ближайшее окружение Путина предпочитает не говорить ему ничего такого, чтобы он не стал их в чем-либо обвинять, поэтому Путин получает неполную информацию о ходе войны в Украине, и о больших потерях РФ.

Об этом сказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев в интервью Радио НВ.

Он также отмечает, что репрессии относительно военной элиты РФ – это способ перестраховаться, в частности для Патрушева и Шойгу.

"Этот вопрос поиска виновных во всех этих потерях и неудачах, которые российская армия получает в Украине. Это же и вопрос жизни и свободы высшего руководства РФ: если не найти виновных, тогда кто будет виноват? Лично (секретарь Совета безопасности России Николай) Патрушев и (глава Минобороны России Сергей) Шойгу? Конечно, они этого не хотят: им нужно кого-то обвинить, но не себя", — считает оппозиционер.

Напомним, оперативники Департамента военной контрразведки и России совместно с ФСБ задержали замглавы Росгвардии генерал-лейтенанта Романа Гаврилова. Его обвиняют в фактически проигранной войне России против Украины.

Читайте также: