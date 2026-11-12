Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп за последние пять недель сделал несколько шагов навстречу России, которые можно расценивать как уступки российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат, директор Евразийского центра Атлантического совета США и бывший посол Соединенных Штатов в Украине Джон Гербст.

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Среди шагов администрации Трампа, которые дипломат считает уступками Кремлю, он назвал решения, связанные с поставкой дизельного горючего, санкционной политикой и форматом переговоров с участием Путина. Кроме того, Гербст обратил внимание на препятствия, усложняющие для Украины получение военной помощи.

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«Это, по сути, преследование жертвы», — подчеркнул дипломат.

По словам Гербста, такие действия американского президента повлекли за собой заметное недовольство даже среди представителей его собственной партии — республиканцев. Дипломат предполагает, что критика со стороны однопартийцев могла повлиять на некоторые изменения в подходе Вашингтона к переговорам.

В качестве примера он привел участие европейских представителей во встречах в Абу-Даби. Гербст отметил, что европейские государства настаивают на своем вовлечении в обсуждение путей завершения войны, хотя ранее Трамп возражал против такого формата.

Несмотря на это, дипломат считает, что американский президент до сих пор недостаточно готов усиливать давление на Кремль. В частности, он обратил внимание на вопросы санкционных ограничений в отношении российских нефтяных компаний «Роснефть» и «ЛУКойл».

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«Трамп озвучил много идей по завершению войны, но без какой-либо уверенности и железной политической воли», — подытожил Гербст.

Ранее сообщалось, что попытки администрации Дональда Трампа склонить Кремль к уступкам в Украине из-за экономических соглашений и ослабления санкций терпят неудачу.

Мы ранее информировали, что повышенное внимание к деятельности администрации США со стороны демократического Конгресса усложнит дальнейшее сближение Трампа с Путиным.

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