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Путин получает только уступки, Украина — проблемы с оружием: в США разнесли внешнюю политику Трампа
Политика Белого дома вызвала критику со стороны республиканцев и, вероятно, сказалось на корректировке американской позиции.
Президент США Дональд Трамп за последние пять недель сделал несколько шагов навстречу России, которые можно расценивать как уступки российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат, директор Евразийского центра Атлантического совета США и бывший посол Соединенных Штатов в Украине Джон Гербст.
Среди шагов администрации Трампа, которые дипломат считает уступками Кремлю, он назвал решения, связанные с поставкой дизельного горючего, санкционной политикой и форматом переговоров с участием Путина. Кроме того, Гербст обратил внимание на препятствия, усложняющие для Украины получение военной помощи.
«Это, по сути, преследование жертвы», — подчеркнул дипломат.
По словам Гербста, такие действия американского президента повлекли за собой заметное недовольство даже среди представителей его собственной партии — республиканцев. Дипломат предполагает, что критика со стороны однопартийцев могла повлиять на некоторые изменения в подходе Вашингтона к переговорам.
В качестве примера он привел участие европейских представителей во встречах в Абу-Даби. Гербст отметил, что европейские государства настаивают на своем вовлечении в обсуждение путей завершения войны, хотя ранее Трамп возражал против такого формата.
Несмотря на это, дипломат считает, что американский президент до сих пор недостаточно готов усиливать давление на Кремль. В частности, он обратил внимание на вопросы санкционных ограничений в отношении российских нефтяных компаний «Роснефть» и «ЛУКойл».
«Трамп озвучил много идей по завершению войны, но без какой-либо уверенности и железной политической воли», — подытожил Гербст.
Ранее сообщалось, что попытки администрации Дональда Трампа склонить Кремль к уступкам в Украине из-за экономических соглашений и ослабления санкций терпят неудачу.
Мы ранее информировали, что повышенное внимание к деятельности администрации США со стороны демократического Конгресса усложнит дальнейшее сближение Трампа с Путиным.