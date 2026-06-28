Диктатор Путин / © Getty Images

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Удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам все больше влияют на топливный рынок РФ. Однако гораздо более серьезной проблемой для Кремля в настоящее время является снижение мировых цен на нефть после разблокирования Ормузского пролива.

Об этом пишет DW.

По данным издания, массированные атаки украинских дронов существенно сократили производство бензина в России. Как сообщают источники Reuters, в июне этот показатель снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и с мартом 2026 года.

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Такое сокращение привело к удорожанию горючего, ограничениям его продаж в отдельных регионах, а также убытков для российских нефтяных компаний.

В то же время журналисты отмечают, что пока эти удары оказывают ограниченное влияние на федеральный бюджет РФ. Это разъясняется чертами русской налоговой системы, где главные доходы обеспечивает налог на добычу нужных ископаемых, а не нефтепереработка.

Именно поэтому даже сокращение работы НПЗ не повлекло за собой существенного падения добычи нефти — излишки сырья Россия просто перенаправила на экспорт.

Однако после разблокирования Ормузского пролива мировые цены на нефть быстро вернулись к уровню, который существовал до обострения конфликта на Ближнем Востоке. Именно это, по оценке авторов материала, стало гораздо более ощутимым ударом по доходам российского бюджета.

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Дополнительным фактором риска для Кремля могут стать новые санкции США. Издание отмечает, что в Вашингтоне уже намекают на готовность возобновить ограничения против российской нефти, которые были поставлены на паузу из-за конфликта вокруг Ирана.

В таких условиях эксперт аналитического центра Brookings Робин Брукс призывает союзников Украины действовать более жестко. По его мнению, для ограничения экспорта российской нефти следует запретить танкерам российского «теневого флота» проходить через Датские проливы, которые являются ключевым морским маршрутом из Балтийского моря в Атлантический океан.

«Танкеры „теневого флота“ ежедневно проходят прямо под носом в ЕС», — подчеркнул он.

В то же время DW отмечает, что полная блокировка российского «теневого флота» пока выглядит маловероятной из-за риска эскалации. Однако даже более регулярные проверки судов, их задержание и усиление штрафов могут существенно усложнить обход санкций и сократить доходы Кремля, используемые для финансирования войны против Украины.

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Ранее сообщалось, что США не продлили исключения на российскую нефть, поэтому с 16 июня санкции в отношении «Роснефти» и «Лукойла» возобновлены в полном объеме.

Мы ранее информировали, что из-за нехватки горючего и дальнейшего роста цен российские власти ищут механизмы поддержки внутреннего рынка.

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